Meghan Markle – Nữ công tước xứ Sussex – mới đây thông báo rằng thương hiệu thực phẩm As Ever của cô sẽ tạm ngừng hoạt động để bổ sung nguồn cung, sau khi lô hàng đầu tiên bán hết chỉ trong vòng 45 phút. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia hoàng gia và giới quan sát truyền thông, hiện tượng “cháy hàng” này không hẳn là tín hiệu tích cực, mà lại phơi bày rõ sự thiếu chuẩn bị và hỗn loạn trong khâu vận hành của thương hiệu.

Theo cựu phóng viên hoàng gia Charles Rae, việc bán hết sản phẩm quá nhanh lại đặt ra nghi vấn: có bao nhiêu sản phẩm thực sự được tung ra thị trường? Ông nhận định: “Nếu bạn thành lập một công ty mới, điều tối thiểu là phải có đủ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu. Mà ở đây, tôi không chắc Meghan có chuẩn bị đủ cho một cú nổ truyền thông như vậy".

Các sản phẩm được tung ra bao gồm mứt mâm xôi, mật ong hoa dại, bột bánh crepe và trà thảo mộc – được bán với giá từ 10 đến 22 bảng Anh. Tuy nhiên, việc không công bố số lượng hàng hóa cụ thể cũng khiến công chúng đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Charles Rae cho rằng nguyên nhân có thể đến từ phong cách quản lý quá cá nhân hóa của Meghan: “Quan điểm của tôi là, khoảng 90% công việc điều hành thương hiệu do Meghan đảm nhiệm. Và đây là một người phụ nữ không muốn nhận chỉ đạo từ bất kỳ ai.” Phóng viên Sarah Hewson cũng đồng tình: “Meghan muốn kiểm soát toàn bộ mọi khâu, từ sản phẩm đến truyền thông, và điều đó khiến mọi thứ trở nên thiếu hệ thống".

Sau khi bất ngờ thông báo “tạm dừng hoạt động” trong cuộc trò chuyện với mẹ của Beyoncé – bà Tina Knowles – Meghan lại nhanh chóng xoay chiều: chỉ vài giờ sau, cô khẳng định rằng As Ever sẽ trở lại trong tháng này cùng “một vài điều mới mẻ”. Cô cũng chia sẻ trên Instagram hình ảnh chuẩn bị mứt với quả dâu, việt quất và chanh, kèm dòng trạng thái lạc quan: “'June gloom'? Không phải ở đây!”.

Tài khoản chính thức của As Ever cũng viết: “Gửi tới tất cả những người đã chờ đợi, cảm ơn các bạn! Các sản phẩm yêu thích của bạn đang trở lại, cùng với một vài sản phẩm MỚI mà chúng tôi rất nóng lòng muốn giới thiệu”.

Được biết, Meghan bắt đầu phát triển thương hiệu thực phẩm này từ tháng 4 với tên gọi ban đầu American Riviera Orchard, nhưng sau đó buộc phải đổi tên vì lý do nhãn hiệu. Dòng sản phẩm tập trung vào thực phẩm thủ công, thiên nhiên và hướng tới hình ảnh một “người mẹ thành thị thanh lịch”. Dù vậy, việc đổi tên giữa chừng và khởi động trong tình trạng “cháy hàng” quá sớm khiến nhiều người lo ngại rằng As Ever đang được xây dựng vội vã, thiếu nền móng vững chắc.

Câu hỏi được đặt ra: Liệu Meghan đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào tên tuổi cá nhân để thay thế cho chiến lược bài bản? Thành công ban đầu có thể tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng nếu không kèm theo sự ổn định và định hướng rõ ràng, thì “hiệu ứng Meghan” có thể khó duy trì lâu dài trong thị trường thực phẩm cao cấp đầy cạnh tranh.