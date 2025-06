Sau màn ra mắt ấn tượng với thương hiệu phong cách sống As Ever khiến toàn bộ sản phẩm “cháy hàng” chỉ trong chưa đầy một giờ, Meghan Markle mới đây lại khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ có thể sẽ tạm lùi lại trong việc tiếp tục bán mứt - sản phẩm từng làm nên cơn sốt, để tập trung vào một hướng đi mới.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Fast Company, Meghan chia sẻ rằng cô muốn khai thác sâu hơn khía cạnh “nghệ thuật hiếu khách” trong triết lý thương hiệu và hiện đang trong giai đoạn “thu thập dữ liệu”, đánh giá phản hồi từ đợt mở bán đầu tiên. Cô cũng úp mở rằng những sản phẩm mới có thể sẽ được công bố vào quý đầu tiên của năm 2026.





"Tôi muốn thực sự tập trung vào khía cạnh hiếu khách của As Ever, đồng thời học hỏi để hiểu rõ nhu cầu khách hàng theo mùa”, Meghan nói. “Trái tim tôi luôn hướng về tổ ấm. Mọi thứ đều bắt đầu từ câu chuyện tình yêu nơi căn nhà và khu vườn, rồi từ đó các hướng đi khác sẽ dần nở rộ”.

Dù chưa tiết lộ cụ thể sản phẩm nào sẽ được ra mắt tiếp theo, nhưng đơn đăng ký bản quyền thương hiệu As Ever trước đó đã hé lộ một danh mục tiềm năng cực kỳ phong phú từ sách dạy nấu ăn, bộ đồ ăn, dao muỗng nĩa cho đến khay đĩa phục vụ tiệc.





Giới quan sát dự đoán, bộ sưu tập sắp tới có thể mang đậm dấu ấn của Meghan trong vai trò nữ chủ nhà tinh tế, tương tự như hình ảnh cô từng thể hiện trong chương trình nấu ăn With Love, Meghan phát sóng trên Netflix hồi tháng 3 vừa qua. Mùa thứ hai của loạt show này cũng đã được xác nhận sẽ lên sóng trong năm nay mở ra thêm nhiều manh mối về các “đường đi nước bước” sắp tới của thương hiệu As Ever.

Việc Meghan "lùi một bước" có thể không phải là dấu hiệu hụt hơi, mà trái lại, cho thấy sự tính toán bài bản, chuẩn bị cho một chiến lược dài hơi, khai thác sâu sắc hơn mối liên kết giữa câu chuyện cá nhân, không gian sống và giá trị đời thường, điều mà cô tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu.