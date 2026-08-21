Tháng Bảy âm lịch ùa về mang theo mùa Vu Lan báo hiếu. Ở độ tuổi trung niên, khi bản thân đã nếm đủ những thăng trầm của sự nghiệp và gia đình, nhiều người trong chúng ta bỗng giật mình nhận ra: Cha mẹ đang già đi quá nhanh.

Sự già đi không chỉ nằm ở mái tóc thêm bạc hay nếp nhăn hằn sâu, mà xót xa nhất là khi ta nhận thấy ánh mắt đấng sinh thành dần mất đi ngọn lửa rạng rỡ. Họ thường xuyên chìm đắm trong quá khứ, ít cười hơn, và dường như đang để cuộc sống trôi qua một cách nhạt nhòa. Theo chuyên gia tâm lý Adriana Henríquez Lomba, sự chán nản tuổi xế chiều không phải là "lẽ dĩ nhiên của tuổi già", mà phần lớn đến từ những hụt hẫng tâm lý sâu sắc.

Dưới góc nhìn tâm lý học, đây là những giải mã về nỗi buồn tuổi xế chiều và 3 sai lầm tưởng chừng là "có hiếu" nhưng lại vô tình đẩy cha mẹ ra xa mà những người làm con cần tĩnh tâm nhìn nhận lại.

Nỗi niềm tuổi xế chiều: Khi niềm vui không còn "chốn nương tựa"

Chuyên gia Lomba nhấn mạnh, người già không tự nhiên mất đi niềm vui sống. Cảm giác này xuất hiện khi những trụ cột tạo nên ý nghĩa cuộc đời họ dần sụp đổ.

Với nhiều bậc cha mẹ Việt, cả cuộc đời họ xoay quanh công việc và chăm lo cho con cái. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, con cái trưởng thành rời tổ ấm, họ đối mặt với cú sốc mất đi "bản sắc". Những lịch trình bận rộn, cảm giác được cần đến, được cống hiến đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống vắng khổng lồ.

Thêm vào đó, sự lão hóa mang đến những cơn đau nhức nhức mỏi, làm thu hẹp không gian sống và hạn chế sự độc lập. Sự cô đơn bủa vây ngay cả khi sống giữa đại gia đình, khiến thế giới của cha mẹ dần thu nhỏ lại trong bốn bức tường và những hoài niệm xa xăm.

3 sai lầm của sự "có hiếu" nhưng thiếu thấu cảm

Khi thấy cha mẹ chán nản, bản năng của những người làm con là nôn nóng muốn "giải quyết vấn đề". Tuy nhiên, chính sự sốt sắng ấy lại dẫn đến 3 sai lầm phổ biến:

1. "Bố mẹ sướng thế còn buồn gì nữa?": Phớt lờ bằng những lời động viên sáo rỗng

Nhiều người trung niên bận rộn thường phản ứng với những lời than vãn của cha mẹ bằng sự gạt bỏ: "Tuổi này bố mẹ chỉ việc ăn với chơi, cứ vui lên chứ suy nghĩ làm gì cho mệt". Lời động viên này thực chất là một sự phủ nhận cảm xúc. Nó khiến người già cảm thấy không được thấu hiểu, không được quyền buồn, và từ đó họ chọn cách im lặng, tự nhốt mình trong thế giới nội tâm.

2. "Mẹ cứ ngồi yên đấy": Tước đoạt sự tự lập vì muốn phụng dưỡng

Đây là sai lầm phổ biến nhất trong văn hóa gia đình Việt. Vì xót cha mẹ vất vả, con cái thường giành làm hết mọi việc: Từ nấu ăn, dọn dẹp đến những quyết định nhỏ trong nhà. Chúng ta lầm tưởng đó là báo hiếu, nhưng với người già, việc không còn được tự tay chăm chút cho gia đình khiến họ cảm thấy bản thân trở nên "vô dụng", là gánh nặng. Sự bao bọc thái quá vô tình tước đi mục đích sống nhỏ nhoi mỗi ngày của họ.

3. Cố gắng "sửa chữa" thay vì thực sự lắng nghe

Khi cha mẹ buồn bã tiếc nuối về quá khứ, con cái thường mất kiên nhẫn và tìm cách đưa ra giải pháp, khuyên răn. Ranh giới giữa việc "giải quyết vấn đề" và "hiện diện bên cạnh" rất mong manh. Điều cha mẹ cần đôi khi không phải là một giải pháp hợp lý, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhăn nheo và lắng nghe họ kể về những ngày xưa cũ.

Mùa Vu Lan này, làm sao để thắp lại "ngọn lửa" trong mắt cha mẹ?

Hiếu đạo không nằm ở những mâm cao cỗ đầy hay những chuyến du lịch đắt tiền mà cha mẹ chẳng còn đủ sức tận hưởng. Để giúp đấng sinh thành tìm lại niềm vui, chuyên gia Lomba gợi ý:

Trao lại cho cha mẹ "quyền được bận rộn": Đừng tước đi những công việc nhỏ nhặt của họ. Hãy để mẹ nấu món canh bà thích, để bố chăm sóc chậu lan ngoài ban công. Những mục tiêu nhỏ bé và thực tế ấy chính là sợi dây neo giữ họ lại với nhịp sống hiện tại.

Sức mạnh chữa lành từ thế hệ nối tiếp: Cháu chắt không chỉ là niềm vui mà còn là "dự án sống" mới của ông bà. Sự gắn kết, những bài học kinh nghiệm được trao truyền cho thế hệ trẻ giúp người cao tuổi thấy mình vẫn còn giá trị và được trân trọng.

Chấp nhận sự chững lại: Hãy chấp nhận rằng cha mẹ có thể không còn thích những đám tiệc ồn ào. Nếu họ tìm thấy niềm vui trong những thói quen tĩnh lặng, hãy tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, nếu sự buồn bã chuyển thành trạng thái thu mình hoàn toàn, cáu gắt, chán ăn hay bi quan cực độ, hãy khéo léo tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bác sĩ tâm lý hoặc lão khoa.

Vu Lan không chỉ là mùa của những bông hồng cài áo, mà là khoảng lặng để những người làm con giật mình nhìn lại. Món quà báo hiếu lớn nhất không mua được bằng tiền, mà được đánh đổi bằng thời gian, sự kiên nhẫn và lòng thấu cảm chân thành để bước vào thế giới đang dần thu hẹp của mẹ cha.