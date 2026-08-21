MC Jenny Powell từng sống nhiều năm với những cơn đau, rong huyết và hàng loạt triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống trước khi quyết định phẫu thuật cắt tử cung ở tuổi 56. Từ câu chuyện của chính mình, cô vô tình trở thành điểm tựa cho hàng nghìn phụ nữ đang đứng trước lựa chọn tương tự.

Ở tuổi 58, MC người Anh Jenny Powell không ngờ rằng việc công khai câu chuyện cắt tử cung của mình lại có thể tạo ra một cộng đồng lớn đến vậy.

Xuất hiện trong podcast Second Act mới đây, Jenny chia sẻ cô phải cắt tử cung ở tuổi 56 sau nhiều năm chịu đựng các triệu chứng liên quan đến tử cung phì đại và u xơ tử cung.

“Tử cung của tôi nặng tới khoảng 1 kg, trong khi tôi không phải người to lớn. Nó đã nhô ra ngoài trong một thời gian dài. Từ khi loại bỏ nó, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều”, Jenny kể.

Nhiều năm sống chung với những triệu chứng tưởng như phải “chịu đựng”

Trước khi phẫu thuật, cuộc sống của Jenny bị ảnh hưởng bởi hàng loạt triệu chứng: chảy máu kinh rất nhiều, đau đớn, đau lưng, các vấn đề về bàng quang và những cơn đau nửa đầu dữ dội.

Tử cung phì đại chèn ép lên bàng quang và thận, trong khi các khối u xơ ngày càng khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn.

Jenny nhớ lại, mỗi khi tham gia những sự kiện trực tiếp, cô thường phải mặc đồ màu đen để phòng trường hợp bị chảy máu. Trong các lớp yoga, cô thậm chí phải đi vệ sinh tới vài lần vì áp lực lên bàng quang.

Thế nhưng, điều khiến cô tiếc nuối nhất là bản thân đã chịu đựng tình trạng này quá lâu.

“Bác sĩ phẫu thuật nói với tôi: ‘Jenny, tôi không thể tin được là cô vẫn đi lại với tình trạng như vậy. Tôi cũng không thể tin cô đã sống với những triệu chứng đó lâu đến thế’”, cô kể.

Jenny thừa nhận mình từng nghĩ đơn giản rằng phải tiếp tục cuộc sống như bình thường.

“Bạn cứ tiếp tục mà thôi”, cô nói.

Cho đến một ngày, tình trạng chảy máu trở nên nghiêm trọng đến mức không thể phớt lờ.

Jenny kể cô và bạn đời Martin đang đứng ở sân sau thì bất ngờ máu chảy rất nhiều. “Tôi nghĩ, chuyện này thật điên rồ”, cô nhớ lại.

Ở tuổi 56, cô có cách nhìn khác về việc mất tử cung

Với Jenny, quyết định phẫu thuật cũng có phần khác biệt bởi cô đã bước vào thời kỳ mãn kinh và đang sử dụng liệu pháp hormone thay thế (HRT).

“Tôi nghĩ vì mình làm phẫu thuật khi đã lớn tuổi, lúc 56, nên tôi cảm thấy không quá tệ. Tôi đã mãn kinh và đang sử dụng HRT. Tôi cũng không còn mong muốn sinh con nữa. Vì vậy, cách nhìn của tôi cũng khác”, nữ MC chia sẻ.

Jenny lựa chọn đối diện với vấn đề bằng sự hài hước vốn có.

Cô ví việc cắt tử cung như loại bỏ “một phần đường ống” đã gây ra cho mình quá nhiều đau đớn, đau đầu và những lần chảy máu bất thường.

“Tôi không còn tử cung, cũng không còn buồng trứng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là một người phụ nữ”, Jenny nói.

Một bức ảnh sau phẫu thuật và 3 triệu lượt xem

Điều Jenny không thể ngờ là câu chuyện của mình lại được rất nhiều phụ nữ đồng cảm.

Trong thời gian hồi phục tại bệnh viện, cô vào phòng tắm, chụp một bức ảnh selfie sau phẫu thuật và phân vân không biết có nên đăng lên Instagram hay không.

Cuối cùng, cô quyết định chia sẻ. Kết quả khiến chính Jenny bất ngờ: bài đăng thu hút khoảng 3 triệu lượt xem chỉ sau một đêm.

Sau đó, hàng ngày cô nhận được tin nhắn từ những phụ nữ đang chuẩn bị cắt tử cung hoặc vừa trải qua cuộc phẫu thuật này.

“Tôi có những phụ nữ nhắn tin cho mình mỗi ngày”, Jenny cho biết.

Từ một bài đăng cá nhân, Jenny dần trở thành nguồn động viên không chính thức cho một cộng đồng lớn những phụ nữ đang đối diện với các vấn đề tương tự.

Thậm chí, một số bác sĩ còn giới thiệu câu chuyện của cô cho bệnh nhân.

“Họ nói: ‘Hãy tìm câu chuyện của Jenny. Cô ấy sẽ giúp bạn’”, Jenny kể.

Cô cho biết có những phụ nữ từng do dự trước quyết định phẫu thuật nhưng sau khi theo dõi hành trình của cô, từ quá trình phẫu thuật đến hồi phục, họ đã tự tin hơn để đưa ra lựa chọn cho mình.

Jenny thừa nhận đây là một trách nhiệm không nhỏ.

“Cắt tử cung vẫn là một chủ đề chị em ngại chia sẻ”

Dù được nhiều phụ nữ tìm đến, Jenny luôn nhấn mạnh cô không phải chuyên gia y tế. Cô thường hướng những người tìm kiếm lời khuyên về các bác sĩ hoặc nguồn thông tin chuyên môn phù hợp.

Điều cô muốn làm không phải là khuyên mọi phụ nữ phải cắt tử cung, mà là giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói về vấn đề này.

Theo Jenny, cắt tử cung vẫn là một chủ đề mà nhiều phụ nữ ngại chia sẻ.

“Cắt tử cung vẫn là điều cấm kỵ khi nói đến. Nó cũng giống như chuyện mãn kinh trước đây”, cô nói.

Bằng việc công khai những gì mình đã trải qua, từ đau đớn, chảy máu đến quá trình hồi phục, Jenny cho rằng phụ nữ có thêm một không gian để nói về cơ thể, các triệu chứng và những lựa chọn của mình mà không phải cảm thấy xấu hổ.

Câu chuyện của Jenny cũng cho thấy một thực tế: nhiều phụ nữ có thể sống trong thời gian dài với các triệu chứng phụ khoa nghiêm trọng nhưng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là điều mình phải chịu đựng.

Việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân không thể thay thế tư vấn y khoa, nhưng đôi khi lại là bước đầu giúp một người nhận ra rằng những bất thường kéo dài không nên bị xem nhẹ và đã đến lúc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn.