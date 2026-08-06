“Thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ”? 5 trường hợp thuê nhà lại là quyết định tài chính khôn ngoan hơn mua

"Thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ", "tiền thuê mỗi tháng đủ để trả góp mua nhà", "có an cư mới lạc nghiệp" là những lời khuyên rất quen thuộc. Vì vậy, không ít người cảm thấy bất an khi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn đi thuê, hoặc cố mua nhà thật sớm dù nguồn tài chính chưa vững.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ tài chính, mua nhà không phải lúc nào cũng là quyết định tốt hơn. Một căn nhà không chỉ có giá mua ban đầu mà còn kéo theo tiền lãi vay, phí sửa chữa, nội thất, bảo trì, thuế phí và chi phí cơ hội của khoản vốn lớn bị "khóa" trong bất động sản.

Trong khi đó, tiền thuê nhà không hoàn toàn là khoản tiền mất đi. Đó là chi phí để đổi lấy nơi ở, sự linh hoạt và quyền không phải gánh toàn bộ rủi ro sở hữu. Trong ít nhất 5 trường hợp dưới đây, tiếp tục thuê nhà có thể là lựa chọn tỉnh táo hơn việc vội vàng xuống tiền.

1. Khi công việc và nơi sinh sống chưa ổn định

Mua nhà phù hợp với người đã xác định tương đối rõ nơi mình sẽ sống và làm việc trong nhiều năm. Ngược lại, nếu công việc còn có khả năng thay đổi, thường xuyên chuyển địa điểm hoặc đang tìm kiếm cơ hội tại thành phố khác, thuê nhà đem lại lợi thế rất lớn.

Một người trẻ có thể mua căn hộ gần nơi làm việc hiện tại, nhưng chỉ hai năm sau lại chuyển việc sang khu vực cách đó hàng chục kilomet. Khi ấy, họ đứng trước ba lựa chọn: Chấp nhận đi lại xa, bán nhà trong thời gian ngắn hoặc cho thuê rồi tiếp tục thuê một nơi khác.

Cả ba phương án đều có thể phát sinh chi phí và sự bất tiện. Việc mua rồi bán nhà trong vài năm thường không đủ thời gian để bù lại các khoản phí giao dịch, lãi vay, sửa chữa và nội thất ban đầu.

Nếu chưa chắc chắn sẽ sống tại một địa điểm ít nhất khoảng 5-7 năm, thuê nhà thường là lựa chọn an toàn hơn. Bạn có thể chuyển chỗ ở theo công việc, chọn nơi gần văn phòng và tránh bị một tài sản cố định làm giới hạn cơ hội nghề nghiệp.

2. Khi phải vay quá nhiều mới đủ tiền mua nhà

Vay mua nhà không phải vấn đề nếu khoản vay phù hợp với thu nhập. Điều nguy hiểm nằm ở việc sử dụng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để trả trước, sau đó dành phần lớn thu nhập hàng tháng cho khoản vay.

Chẳng hạn, một gia đình có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải trả cả gốc lẫn lãi 18-20 triệu đồng sẽ rất dễ mất cân đối. Sau tiền ăn, học phí, điện nước, đi lại và y tế, gia đình gần như không còn khả năng tiết kiệm hoặc ứng phó với biến cố.

Trong tình huống này, sở hữu nhà có thể đem lại cảm giác an tâm về mặt tinh thần nhưng lại tạo ra sự mong manh về tài chính. Chỉ cần một người mất việc, giảm thu nhập hoặc có khoản chi y tế lớn, toàn bộ kế hoạch trả nợ có thể bị đảo lộn.

Một nguyên tắc tham khảo là tổng chi phí nhà ở hàng tháng, bao gồm tiền trả nợ, phí quản lý và các khoản liên quan, không nên chiếm tỷ trọng quá lớn trong thu nhập ổn định của gia đình. Nếu mua nhà khiến khoản chi này vượt xa 35-40% thu nhập, thuê thêm vài năm để tăng tiền trả trước và củng cố quỹ dự phòng có thể khôn ngoan hơn.

Mua nhà muộn một chút không đáng ngại bằng việc mua sớm rồi sống trong áp lực nợ kéo dài.

3. Khi tiền thuê thấp hơn rất nhiều so với chi phí sở hữu

Nhiều người chỉ so sánh tiền thuê nhà với tiền trả gốc ngân hàng mà quên rằng chi phí sở hữu nhà lớn hơn con số đó rất nhiều.

Người mua còn phải trả lãi vay, phí quản lý, tiền sửa chữa, bảo trì, mua sắm nội thất và đôi khi là chi phí gửi xe, cải tạo hoặc nâng cấp thiết bị. Quan trọng hơn, khoản tiền trả trước vài trăm triệu đến vài tỷ đồng sẽ bị đưa vào căn nhà thay vì được giữ làm vốn kinh doanh, đầu tư hoặc dự phòng.

Ví dụ, một căn hộ có giá 3 tỷ đồng được cho thuê với giá 10 triệu đồng mỗi tháng. Người thuê chỉ phải chi 120 triệu đồng một năm để sử dụng căn hộ. Trong khi đó, người mua có thể phải chuẩn bị gần 1 tỷ đồng tiền trả trước, vay phần còn lại và trả khoản lãi hàng năm cao hơn đáng kể tiền thuê.

Điều này không có nghĩa thuê luôn rẻ hơn mua. Giá nhà có thể tăng và người sở hữu sẽ tích lũy được tài sản theo thời gian. Tuy nhiên, nếu chênh lệch giữa tiền thuê và tổng chi phí sở hữu quá lớn, người thuê có thể sử dụng phần tiền còn lại để tạo quỹ dự phòng, đầu tư dài hạn hoặc tăng năng lực kiếm tiền.

Vấn đề nằm ở chỗ người thuê có thực sự tiết kiệm và đầu tư khoản chênh lệch hay không. Nếu tiền tiết kiệm được lại dùng hết cho mua sắm và hưởng thụ, lợi thế tài chính của việc thuê nhà sẽ nhanh chóng biến mất.

4. Khi chưa có quỹ dự phòng và nền tảng tài chính vững

Không ít gia đình xem tiền mua nhà là mục tiêu quan trọng nhất nên rút sạch tiền tiết kiệm để trả trước. Sau khi nhận nhà, tài khoản gần như về 0, trong khi hàng tháng vẫn phải trả khoản vay lớn.

Đây là trạng thái "có nhà nhưng không có tiền". Gia đình sở hữu tài sản trị giá vài tỷ đồng nhưng lại có thể lúng túng trước một hóa đơn viện phí vài chục triệu hoặc một giai đoạn thất nghiệp kéo dài.

Trước khi mua nhà, người mua nên có ít nhất ba lớp tài chính: Tiền trả trước, quỹ dự phòng sinh hoạt và ngân sách dành cho những khoản phát sinh sau khi nhận nhà. Các chi phí như sửa chữa, nội thất, chuyển nhà và mua thiết bị thường lớn hơn dự kiến ban đầu.

Nếu mua nhà khiến bạn phải dùng hết quỹ dự phòng, vay thêm tiền mua nội thất hoặc phụ thuộc vào thẻ tín dụng để chi tiêu hàng ngày, việc thuê nhà thêm một thời gian không phải thất bại. Đó là khoảng lùi cần thiết để xây dựng nền móng tài chính chắc chắn hơn.

Một căn nhà nên giúp cuộc sống ổn định, không nên biến gia đình thành con tin của từng kỳ trả nợ.

5. Khi đang ưu tiên những mục tiêu có khả năng sinh lời cao hơn

Có những giai đoạn, tiền chưa được dùng để mua nhà vẫn có thể tạo ra giá trị lớn hơn nếu được đầu tư đúng chỗ.

Một người đang xây dựng doanh nghiệp có thể cần vốn để mở rộng hoạt động. Một người trẻ có thể cần tiền để học thêm chuyên môn, chuyển nghề hoặc tích lũy kinh nghiệm tại nhiều thành phố. Một gia đình có con nhỏ có thể ưu tiên quỹ giáo dục, bảo hiểm và nguồn vốn dự phòng trước khi mua bất động sản.

Trong các trường hợp này, việc dồn gần như toàn bộ tài sản vào một căn nhà có thể làm giảm khả năng phát triển trong tương lai. Nhà ở là tài sản quan trọng nhưng thường có tính thanh khoản thấp. Khi cần tiền gấp, chủ nhà không thể bán một phòng ngủ hoặc vài mét vuông để lấy tiền.

Thuê nhà giúp giữ vốn ở trạng thái linh hoạt hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này chỉ có ý nghĩa khi người thuê có kế hoạch rõ ràng cho số tiền chưa dùng để mua nhà. Khoản vốn đó cần được dành cho mục tiêu cụ thể, thay vì nằm yên trong tài khoản hoặc dần bị tiêu hết.

Thuê nhà khôn ngoan khác với trì hoãn mua nhà

Thuê nhà chỉ là quyết định tài chính tốt khi nó nằm trong một kế hoạch có chủ đích. Nếu mỗi tháng trả tiền thuê nhưng không có quỹ dự phòng, không tiết kiệm và cũng không đầu tư, người thuê có thể đối mặt với rủi ro lớn khi về già.

Ngược lại, một người thuê nhà nhưng duy trì tỷ lệ tiết kiệm đều đặn, đầu tư dài hạn và chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở trong tương lai vẫn có thể sở hữu nền tảng tài chính tốt hơn người mua nhà quá sức.

Trước khi quyết định thuê hay mua, mỗi gia đình nên trả lời bốn câu hỏi:

- Có dự định sống tại khu vực này ít nhất 5-7 năm không?

- Sau khi trả tiền mua nhà, gia đình còn quỹ dự phòng đủ dùng không?

- Chi phí nhà ở hàng tháng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập?

- Khoản tiền chưa dùng mua nhà sẽ được tiết kiệm hoặc đầu tư như thế nào?

Không có lựa chọn chung cho tất cả mọi người. Với người có thu nhập ổn định, tiền trả trước đủ lớn và nhu cầu định cư lâu dài, mua nhà có thể là bước đi hợp lý. Nhưng với người còn thay đổi công việc, vốn mỏng hoặc phải vay quá sức, thuê nhà không phải "ném tiền qua cửa sổ".

Đôi khi, đó chính là khoản tiền bạn trả để mua lấy sự linh hoạt, giữ an toàn cho dòng tiền và tránh một quyết định tài chính quá lớn khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng.