Nhà 3 người lớn, tiền ăn 3 triệu nhưng tiêu vặt hơn 8 triệu: Dùng app thu chi nhưng ai cũng lắc đầu

Quản lý tài chính gia đình chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Vấn đề đôi khi không nằm ở việc “từ chối tiết kiệm”, mà là không biết phải cắt giảm vào đâu khi khoản chi nào cũng thấy… hợp lý. Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng bày tỏ tình trạng tương tự.

Hai vợ chồng hiện chưa có con, đang sống chung cùng mẹ chồng, nhà có 3 người lớn, tổng chi 1 tháng khoảng 36,7 triệu đồng. Tuy nhiên, từng khoản chi đều khiến nhiều người nhíu mày.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải cùng băn khoăn: “Không biết mức chi như vậy đã hợp lý chưa?”

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình cho rằng chi tiêu thế này trông cứ “sai sai”.

"Xoá app, tăng kỹ năng chuyên môn để kiếm tiền chứ mình nghĩ suốt ngày co kéo cái số trên app thì cũng khó mà tập trung được" - Một người khuyên.

"Tích lũy thì tính vào chi tiêu làm gì bạn? Rồi giao lưu với hiếu hỉ gộp chung là thấy không ok rồi" - Một người góp ý.

“Nhà 3 người lớn mà tiền ăn cả tháng có 3 triệu thôi hả? Khoản ăn ngoài với ăn vặt là 2 vợ chồng đánh riêng hay có cả mẹ nữa? Chứ 3 triệu tiền ăn thì ít quá. Trong khi tiêu vặt tận 7 triệu, rồi đồ gia dụng đâu phải tháng nào cũng cần sắm?” - Một người thắc mắc.

“Không biết vợ chồng bạn tổng thu nhập bao nhiêu, nhưng tiền ăn thì ít mà tiền tiêu vặt và hiếu hỉ, rồi đi lại nhiều quá trời . Như nhà mình tập trung ăn uống chất lượng nên chỉ 2 vợ chồng thôi mà 5 triệu còn không đủ” - Một người chung thắc mắc.

“Tiêu vặt quá nhiều, đi lại cũng tương tự trong khi tiền ăn lại ít. Bạn chẳng nói thu nhập hàng tháng là bao nhiêu nên cũng khó nhận định chi tiêu vậy đã hợp lý chưa, nhưng tiết kiệm hơn 10 triệu thì là cũng ổn rồi” - Một người chia sẻ.

“Em ở có 1 mình, thi thoảng mới ăn ngoài chắc tầm 3 bữa/tháng thôi còn lại chủ yếu tự mua đồ về nấu mà tiền ăn của em cũng tầm 7 triệu/tháng rồi. Em ở Hà Nội, không rõ gia đình ở đâu chứ 3 người lớn, tính cả tiền ăn ngoài mà chưa đến 4,5 triệu/tháng thì ít quá” - Một người bình luận.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang chi tiêu hợp lý

1. Sau khi chi tiêu vẫn đảm bảo được các mục tiêu tài chính khác

Một cách đơn giản để đánh giá việc chi tiêu có hợp lý hay không là nhìn vào khả năng duy trì các mục tiêu tài chính cá nhân. Nếu mỗi tháng vẫn có thể dành một khoản cho tiết kiệm, đầu tư, quỹ dự phòng hoặc những kế hoạch dài hạn mà không phải vay mượn để bù đắp chi phí cơ bản, đó là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang được kiểm soát tốt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng đừng mặc định rằng cứ phải cắt giảm mọi khoản mua sắm hay chỉ tập trung vào tiết kiệm mới được xem là chi tiêu hợp lý. Một kế hoạch tài chính cân bằng vẫn có chỗ cho những khoản phục vụ nhu cầu cá nhân, miễn là chúng không làm ảnh hưởng đến những mục tiêu quan trọng hơn.

2. Biết rõ tiền đang đi đâu mỗi tháng

Chi tiêu hợp lý không đồng nghĩa với việc phải ghi lại từng khoản nhỏ, mà quan trọng hơn là hiểu được phần lớn thu nhập đang được sử dụng cho những nhóm nhu cầu nào. Khi biết mình cần dành bao nhiêu tiền cho ăn uống, nhà ở, đi lại, mua sắm hay giải trí,... bạn sẽ dễ nhận ra đâu là khoản thực sự cần thiết, đâu là khoản có thể điều chỉnh.

Nhiều người chỉ cảm thấy “tiền cứ hết mà không biết vì sao” bởi không có cái nhìn tổng thể về thói quen chi tiêu của mình. Việc theo dõi dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định có thể giúp đưa ra những thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả hơn, thay vì cắt giảm theo cảm tính.

3. Chi tiêu mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra

Một khoản chi được xem là hợp lý không chỉ dựa vào giá tiền, mà còn nằm ở giá trị nó mang lại. Một bữa ăn ngoài, một chuyến đi chơi hay một món đồ yêu thích có thể hoàn toàn phù hợp nếu nó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và nằm trong khả năng tài chính.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi “món này có đắt không?”, có thể cân nhắc thêm “khoản chi này có thực sự cần thiết với mình không?”. Khi mỗi khoản tiền được sử dụng cho đúng mục đích và phù hợp với ưu tiên cá nhân, việc chi tiêu sẽ trở nên chủ động hơn thay vì chỉ xoay quanh việc tiết kiệm hay hạn chế.