Nghe đến cụm từ “viện dưỡng lão”, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các cụ già. Tuy nhiên khoảng 2 năm gần đây tại Trung Quốc, ngay cả người trẻ cũng rủ nhau vào viện dưỡng lão ở.

Tiết kiệm chi phí thuê chỗ ở, còn đỡ cô đơn

Zhang Jin, 25 tuổi, là một trong những người trẻ lựa chọn sinh sống ở viện dưỡng lão. Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhang chuyển tới thành phố Tô Châu (Trung Quốc) để tìm việc làm. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển tình nguyện viên lưu trú tại một viện dưỡng lão trên mạng xã hội.

Chương trình này cho phép người trẻ thuê phòng trong viện dưỡng lão với mức giá chỉ từ 200-300 NDT/tháng (khoảng 700.000 - 1 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với giá thuê nhà trên thị trường. Đổi lại, họ cần dành thời gian trò chuyện, tham gia các hoạt động cùng người cao tuổi và hỗ trợ đời sống tinh thần cho các cụ già.

Zhang đáp ứng các điều kiện của chương trình khi chưa sở hữu nhà tại Tô Châu, có công việc toàn thời gian và dưới 35 tuổi. Sau khi được lựa chọn, cô từng chia sẻ rằng mình đã “bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu ở tuổi 22” - một cách nói vui về việc được sống trong không gian vốn dành cho người cao tuổi khi còn rất trẻ.

Zhang rất tận hưởng cuộc sống ở viện dưỡng lão (Ảnh: SCMP)

Ban ngày, Zhang làm nhân viên văn phòng tại một công ty cách viện dưỡng lão khoảng 30 phút di chuyển. Cuối tuần, cô trở thành tình nguyện viên, tham gia các lớp khiêu vũ, hoạt động giải trí và trò chuyện với những người cao tuổi tại đây.

Trong viện dưỡng lão, Zhang còn có một “người bạn đồng hành” cố định là một cụ ông 89 tuổi. Mỗi tối sau giờ làm, cô thường dành thời gian trò chuyện cùng ông. Nếu hôm nào về muộn, Zhang cũng báo trước để ông không lo lắng.

Zhang cho biết dù vừa đi làm vừa tham gia hoạt động tình nguyện, bản thân cô không cảm thấy quá áp lực vì nhận được nhiều sự quan tâm từ những người giống như ông bà mình. Đối với một người trẻ sống 1 mình ở thành phố lớn như Zhang, sống ở vện dưỡng lão giúp cô bớt cô đơn hơn nhiều.

Không chỉ người trẻ hưởng lợi, các viện dưỡng lão cũng nhìn thấy nhiều giá trị từ mô hình này. Sự xuất hiện của những người trẻ giúp tạo thêm không khí sôi động, mang đến các hoạt động mới và quan trọng nhất là giúp người cao tuổi có thêm người trò chuyện.

Ngày càng nhiều người trẻ chọn ở viện dưỡng lão

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh thế hệ trẻ Trung Quốc đang đối mặt với áp lực việc làm ngày càng lớn. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 tại Trung Quốc (không bao gồm sinh viên đang đi học) từng đạt 15,6% vào tháng 5 năm nay. Dù đã giảm so với các giai đoạn trước, con số này vẫn phản ánh sự khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm của người trẻ.

Khi thu nhập chưa ổn định nhưng chi phí nhà ở, ăn uống ngày càng tăng, nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm những phương án sống tiết kiệm hơn. Việc ở trong viện dưỡng lão trở thành một lựa chọn thực tế khi có thể giải quyết cùng lúc ba nhu cầu cơ bản: chỗ ở, bữa ăn và môi trường sinh hoạt với chi phí thấp.

Những bạn trẻ sống tại 1 viện dưỡng lão ở Bắc Kinh (Ảnh: Asia Today)

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, chi phí sinh hoạt trong viện dưỡng lão có có giá trung bình khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 17,5 triệu đồng) bao gồm tiền phòng và tiền ăn uống. So với mức tiền thuê nhà ngày càng đắt đỏ tại các đô thị lớn, lựa chọn này trở nên hấp dẫn với một bộ phận người trẻ có thu nhập chưa cao.

Yuan Yulan - Một Gen Z từng có thời gian sống trong viện dưỡng lão, đánh giá đây là môi trường mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cô cho rằng bên cạnh vấn đề chi phí, đây là “một không gian hỗ trợ lẫn nhau”, nơi người trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm sống từ người cao tuổi, đồng thời giúp họ giảm bớt cảm giác cô đơn.

Không dừng lại ở việc người trẻ sống chung với người cao tuổi, một số mô hình “viện dưỡng lão dành cho người trẻ” cũng bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc. Khoảng 2.000 cơ sở dạng này đã được thành lập tại gần 20 tỉnh và thành phố, trong đó có Bắc Kinh.

Dù ban đầu xuất phát từ áp lực kinh tế và cuộc khủng hoảng việc làm của người trẻ, mô hình viện dưỡng lão “không giới hạn độ tuổi” đang tạo ra một hiệu ứng tích cực khi giải quyết đồng thời hai vấn đề xã hội: Áp lực chi phí sinh hoạt của thế hệ trẻ và nhu cầu kết nối tinh thần của người cao tuổi.

Từ một lựa chọn bất đắc dĩ để tiết kiệm tiền thuê nhà, việc người trẻ vào viện dưỡng lão đang dần trở thành một thử nghiệm mới về cách các thế hệ có thể cùng chia sẻ không gian sống. Khi giá nhà, tiền thuê và chi phí sinh hoạt tiếp tục tạo áp lực, những mô hình tưởng như khác thường này có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong tương lai.