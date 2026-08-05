Trời có bão, tuyệt đối đừng đứng sát cửa kính phòng khách: Một phút chủ quan có thể trả giá rất đắt

Những ô cửa kính từ sàn đến trần ngày càng xuất hiện nhiều trong các căn hộ hiện đại. Chúng khiến phòng khách sáng hơn, rộng hơn và tạo cảm giác sang trọng, thoáng đãng.

Đặc biệt với những căn hộ ở tầng cao, một mảng kính lớn có thể biến khung cảnh bên ngoài thành "bức tranh" của cả căn nhà. Ban ngày đón nắng, ban đêm ngắm thành phố, trời mưa lại có thêm một góc nhìn đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp ấy là một vấn đề thường bị xem nhẹ: mức độ an toàn khi thời tiết trở nên cực đoan.

Khi gió mạnh, giông lốc hoặc mưa bão xuất hiện, cửa kính lớn không còn chỉ là một hạng mục trang trí. Nó trở thành bộ phận trực tiếp chịu áp lực từ bên ngoài. Nếu kính, khung cửa, điểm neo hoặc phụ kiện không đủ chắc chắn, nguy cơ nứt vỡ, bung khung hay bật khỏi vị trí hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì sao cửa kính lớn được nhiều người ưa chuộng?

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Lý do đầu tiên là thẩm mỹ.

Một căn phòng có cửa kính lớn thường trông rộng hơn diện tích thực tế. Ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong, giảm cảm giác bí bách và giúp không gian trở nên hiện đại hơn.

Với những căn hộ có tầm nhìn đẹp, chủ nhà càng dễ bị thuyết phục bởi ý tưởng thay các ô cửa nhỏ bằng một mảng kính lớn. Trong các hình ảnh nội thất trên mạng xã hội, kiểu thiết kế này luôn tạo hiệu ứng rất bắt mắt.

Nhưng nhiều người chỉ nhìn thấy mặt đẹp mà chưa đánh giá đầy đủ những yếu tố kỹ thuật phía sau.

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Cửa kính càng lớn thì diện tích chịu gió càng nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc kính, khung, gioăng, keo, bản lề và các điểm liên kết với tường đều phải đáp ứng yêu cầu cao hơn.

Một hệ cửa nhìn chắc chắn trong ngày bình thường chưa chắc đủ an toàn khi gặp gió giật mạnh.

Vì sao không nên đứng gần cửa sổ khi trời có bão?

Trong điều kiện gió lớn, áp lực tác động lên mặt ngoài tòa nhà có thể tăng mạnh trong thời gian rất ngắn.

Tùy hướng gió và cấu trúc công trình, cửa kính có thể chịu lực ép vào trong hoặc lực hút ra ngoài. Nếu một cánh cửa bị hở, kính xuất hiện vết nứt hoặc khung cửa bắt đầu lỏng, sự cố có thể xảy ra rất nhanh.

Kính vỡ không chỉ rơi xuống sàn. Dưới tác động của gió, các mảnh kính có thể bắn vào trong phòng với tốc độ lớn.

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Khung cửa, rèm, đồ trang trí và những vật nhẹ gần ban công cũng có thể bị cuốn đi. Người đứng sát cửa sổ có nguy cơ bị kính cứa, bị vật thể va trúng hoặc mất thăng bằng.

Nguy hiểm hơn, khi thấy cửa rung lắc hoặc có dấu hiệu bung khỏi vị trí, nhiều người thường chạy tới cố giữ, đóng hoặc kéo cửa lại.

Đây là phản xạ dễ hiểu nhưng đặc biệt rủi ro.

Một người gần như không thể dùng sức để chống lại áp lực của gió đang tác động lên một mảng kính lớn. Việc tiến sát cửa trong lúc này không giúp cứu được tài sản mà chỉ khiến bản thân đứng đúng vào khu vực nguy hiểm nhất.

Khi gió đã mạnh, đừng cố cứu đồ đạc

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Nhiều gia đình có thói quen đặt chậu cây, bàn ghế, giá phơi, dụng cụ vệ sinh hoặc đồ trang trí ngoài ban công.

Khi trời bắt đầu nổi giông, mọi người thường chạy ra thu dọn. Nếu thực hiện sớm, khi gió còn nhẹ, đây là việc cần thiết.

Nhưng một khi gió đã mạnh, tuyệt đối không nên bước ra ban công chỉ để lấy lại vài món đồ.

Chậu cây có thể mua lại. Bàn ghế có thể thay. Cửa kính hỏng cũng có thể sửa chữa. Không món đồ nào đáng để con người đánh đổi sự an toàn.

Tương tự, nếu cánh cửa không thể đóng kín, đừng cố dùng tay giữ. Nếu kính đã nứt hoặc khung cửa rung mạnh, hãy lập tức rời khỏi khu vực đó.

Nên trú ở đâu trong căn hộ?

Khi có cảnh báo giông bão hoặc gió mạnh, gia đình nên đóng cửa từ sớm, trước khi thời tiết xấu nhất xuất hiện.

Hãy kéo rèm để hạn chế phần nào nguy cơ mảnh kính bắn vào phòng nếu xảy ra nứt vỡ. Tuy nhiên, rèm không phải lớp bảo vệ tuyệt đối, vì vậy các thành viên vẫn cần tránh xa khu vực cửa sổ.

Vị trí trú ẩn nên là nơi nằm sâu bên trong căn hộ, ít cửa kính và không đối diện trực tiếp với ban công.

Hành lang, phòng tắm, phòng kho hoặc một phòng nhỏ phía trong thường an toàn hơn khu vực phòng khách sát cửa kính.

Nên ngồi thấp, tránh đứng gần cửa sổ và không để trẻ nhỏ chạy ra ban công xem mưa gió. Việc quay phim, chụp ảnh sát cửa kính trong lúc bão cũng cần tránh.

Nếu nghe thấy tiếng kính rạn, khung cửa va đập mạnh hoặc cửa phát ra âm thanh bất thường, hãy di chuyển ngay sang khu vực khác. Không tiến lại gần để kiểm tra.

Đừng chọn cửa kính chỉ bằng độ dày

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Khi cải tạo ban công, nhiều người thường chỉ hỏi kính dày bao nhiêu, khung lớn thế nào và giá tính theo mét vuông ra sao.

Thực tế, độ an toàn của một hệ cửa không thể được quyết định bằng một con số duy nhất.

Kính dày nhưng diện tích quá lớn vẫn có thể chịu tải cao. Khung chắc nhưng điểm bắt vào tường không đúng kỹ thuật vẫn có thể bị bung. Kính tốt nhưng phụ kiện, keo và gioăng kém chất lượng cũng khó bảo đảm an toàn lâu dài.

Phương án lắp đặt cần được tính toán dựa trên kích thước thực tế, độ cao căn hộ, hướng gió, kết cấu tường và điều kiện của công trình.

Gia chủ không nên tự áp dụng những công thức truyền miệng kiểu cửa rộng bao nhiêu thì dùng loại kính bấy nhiêu. Việc lựa chọn cần có đơn vị chuyên môn khảo sát và chịu trách nhiệm kỹ thuật.

Đặc biệt, không nên tùy tiện tháo bỏ lan can bảo vệ sẵn có chỉ để cửa kính trông liền mạch hơn. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, lan can còn tạo ra một khoảng cách an toàn giữa người sử dụng và mặt kính.

Cần kiểm tra cửa kính định kỳ

Ngay cả khi được lắp đặt tốt, cửa kính vẫn cần được kiểm tra sau một thời gian sử dụng.

Gia chủ nên chú ý những dấu hiệu như cửa khó đóng, khung rung mạnh khi có gió, bản lề bị xệ, gioăng bong, keo nứt, kính có vết rạn hoặc điểm liên kết xuất hiện gỉ sét.

Không nên đợi đến khi cửa hỏng hoàn toàn mới sửa chữa.

Những căn hộ ở tầng cao, vị trí đón gió hoặc có mảng kính lớn càng cần được kiểm tra thường xuyên. Trước mùa mưa bão, nên nhờ đơn vị kỹ thuật rà soát khung, khóa, bản lề và các điểm neo giữ.

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Căn nhà đẹp trước hết phải là căn nhà an toàn

Cửa kính lớn không phải lựa chọn sai. Nếu được thiết kế và thi công đúng kỹ thuật, nó vẫn có thể mang lại trải nghiệm sống tốt.

Sai lầm nằm ở việc chỉ quan tâm đến vẻ đẹp mà bỏ qua độ an toàn, hoặc đánh giá thấp sức mạnh của gió trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Khi trời nổi giông, hãy nhớ ba điều: đóng cửa từ sớm, tránh xa cửa kính và tuyệt đối không chạy ra giữ cửa khi gió đã mạnh.

Đồ đạc có thể mất. Cửa kính có thể hỏng. Nhưng con người không được phép trở thành cái giá phải trả cho một khoảnh khắc chủ quan.

Trong mọi căn nhà, thẩm mỹ có thể đứng thứ hai. An toàn luôn phải đứng đầu.