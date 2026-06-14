Thuê người tắm cho con, không ngờ chồng cũng được "chăm sóc" luôn: Dân mạng dậy sóng vì câu chuyện hôn nhân đau lòng này

Theo lời kể, sau khi sinh con, gia đình cô thuê một người phụ nữ đến nhà hỗ trợ chăm sóc em bé, công việc cụ thể là tắm cho con mỗi ngày, một dịch vụ khá phổ biến với các gia đình có điều kiện. Người vợ lúc đó vừa mới sinh, cơ thể chưa hồi phục, còn đang bận bịu với hàng trăm thứ, cô tin tưởng giao phó, không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi phát hiện người phụ nữ đó không chỉ tắm cho con, mà còn "chăm sóc" luôn cả chồng cô.

Điều khiến nhiều người xót xa hơn là người vợ này không phải vừa biết chuyện đã lên tiếng, cô đã biết từ nhiều tháng trước và chọn im lặng, cố gắng níu kéo hôn nhân vì không muốn con lớn lên thiếu cha. Cô nhẫn nhịn, cô chờ đợi, cô hy vọng chồng sẽ quay đầu. Nhưng thay vì được trân trọng, cô còn bị chồng phản ứng ngược, thậm chí đập điện thoại mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện ngoại tình.

Bài đăng của cô nhanh chóng lan rộng với hàng nghìn lượt chia sẻ, phần lớn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với người chồng và đau xót cho người vợ. Luồng ý kiến chia làm nhiều chiều rõ rệt. Một phía cho rằng đây là bài học đắt giá về việc "nuôi ong tay áo", thuê người vào tận nhà mà không lường trước rủi ro, nhất là khi người vợ đang trong giai đoạn yếu đuối nhất sau sinh. Nhưng phía còn lại phản bác thẳng thừng: lỗi không nằm ở người vợ đã tin tưởng, lỗi nằm ở người chồng đã phản bội sự tin tưởng đó.

(Ảnh minh họa)

Không ít người đặt câu hỏi về việc người vợ đã nhẫn nhịn quá lâu. Nhiều chị em chia sẻ rằng họ hiểu cảm giác đó, vì ở lại không phải vì yêu mà vì sợ, sợ con thiếu cha, sợ dư luận, sợ bắt đầu lại từ đầu. "Tôi cũng từng ở lại vì con, nhưng con cái không cần một gia đình đủ mặt mà đầy căng thẳng, con cần một người mẹ còn đủ sức mạnh để nuôi dạy chúng", một tài khoản chia sẻ và nhận về hàng nghìn lượt đồng tình.

Một góc nhìn khác được nhiều người đề cập là vấn đề bạo lực trong câu chuyện này thường bị lu mờ bởi chuyện ngoại tình, dù thực tế đây mới là điều đáng lo ngại hơn. Khi người chồng đập điện thoại, đó không còn là chuyện cãi vã thông thường mà là dấu hiệu của bạo lực gia đình, và ở lại trong môi trường đó không chỉ ảnh hưởng đến người vợ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con mà cô đang cố bảo vệ.

Câu chuyện này một lần nữa gợi lên nỗi lo của rất nhiều phụ nữ sau sinh, giai đoạn dễ tổn thương nhất của người vợ khi cơ thể kiệt sức, cảm xúc bất ổn, nhu cầu được yêu thương chăm sóc là lớn nhất, lại thường là lúc hôn nhân lung lay nhất. Không phải vì người vợ không đủ tốt, mà vì người chồng không đủ trưởng thành để gánh vác đúng lúc vợ cần.

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp tục được lan truyền và bàn luận sôi nổi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu người vợ có nên tiếp tục hay đã đến lúc buông tay. Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn cần đặt ra là: cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, và hạnh phúc đó có còn tồn tại trong cuộc hôn nhân này không?