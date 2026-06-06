Zan Nguyễn - trai trẻ cao 1m93 xuất hiện trong phòng tắm cùng Huyền 204: Cảnh quay gây xôn xao

Mới đây, trên story Instagram của mình, Huyền 204 đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng cực chill. Như thường lệ, cô nàng vẫn “đốt mắt” dân tình bằng những khung hình diện bikini bốc lửa, khoe trọn body săn chắc, thon gọn của mình. Tuy nhiên đáng chú ý hơn, người bạn đồng hành của Huyền 204 khiến netizen phải bàn tán rôm rả.

Theo đó trong một đoạn story quay lại cảnh skincare trong phòng tắm, Huyền 204 để lộ thêm sự xuất hiện của Zan Nguyễn - cầu thủ cao 1m93 đang hot trên TikTok. Cả hai cùng diện áo choàng tắm của khách sạn, cùng nhau chăm sóc da. Thậm chí, Huyền 204 còn không ngần ngại tương tác, nhắc Zan Nguyễn nên làm mọi thứ nhẹ nhàng thôi.

Zan Nguyễn xuất hiện trong phòng tắm cùng Huyền 204 khiến netizen bàn tán sôi nổi

Đoạn story này nhanh chóng “bùng nổ”, thu hút sự chú ý của dân tình trên MXH. Bởi thời gian gần đây, Huyền 204 và Zan Nguyễn đang vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục có những động thái “thả thích”, tương tác trên MXH. Tuy nhiên cả hai đều úp mở về chuyện tình cảm, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Song về phía Huyền 204, gần đây cô nàng đăng tải nhiều hơn những khung hình có sự xuất hiện của nam cầu thủ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Huyền 204 đang ngầm khoe bạn trai mới khi có những hành động rõ ràng như gọi Zan Nguyễn là “bae”, hướng góc máy quay cả hai dạo phố, diện outfit tương đồng và hiện tại là cùng nhau skincare trong nhà tắm khách sạn.

Gần đây Huyền 204 liên tục công khai thân mật, cho Zan Nguyễn "lên sóng"

Mối quan hệ của cặp đôi khiến netizen tò mò

Trước đó, tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu rộ lên cũng từ lần Huyền 204 đăng tải clip quay cùng Zan Nguyễn nhân dịp Instagram được tích xanh, tụ họp cùng bạn bè. Cả hai cũng có nhiều tương tác trên mạng xã hội như thả tim bài đăng, bình luận, follow lẫn nhau. Thế nhưng thay vì né tránh hay giữ im lặng tuyệt đối, Huyền 204 và Zan Nguyễn chọn cách đáp trả lấp lửng và đầy ẩn ý.

Cho những ai chưa biết, Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) từng gây chú ý khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, hay còn gọi là Bụt) vào cuối năm 2022.

Cho tới đầu năm nay, cả hai vướng nghi vấn rạn nứt. Thời điểm đó, Huyền 204 xác nhận cả hai đã ly thân vài tháng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, cặp đôi không đề cập cụ thể tình trạng hôn nhân tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau nuôi dạy con cái.

Huyền 204

Zan Nguyễn

Về phía Zan Nguyễn, anh chàng sinh năm 2006, hiện đang thi đấu ở vị trí Trung vệ cho CLB TP.HCM. Zan Nguyễn mang hai dòng máu khi có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ do đó nhận được nhiều sự yêu thích với vẻ đẹp lai, gương mặt điển trai cùng chiều cao lên tới 1m93.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, Zan Nguyễn từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường bóng đá trẻ khá bài bản tại Mỹ, bao gồm đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống MLS Next và đội bóng của trường Trung học Medomak Valley. Hiện tại, Zan Nguyễn sống trong một căn chung cư nhỏ tại TP.HCM để tiện tập luyện và thi đấu.