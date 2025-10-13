Matcha (trà xanh Nhật Bản) hiện đang là thức uống "làm mưa, làm gió", bởi không chỉ ngon mà còn được đánh giá là "thức uống thần thánh" giúp trẻ hoá, đẹp da. Nhưng thật ra, trước cả khi matcha xuất hiện, giới trẻ Việt đã có một loại "nước uống vàng óng" vừa ngon miệng, vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, đó chính là nước chanh dây mật ong.

Không chỉ là một ly nước giải khát mùa hè, chanh dây mật ong còn được ví như "thần dược chống già" giá rẻ, là công thức được nhiều mỹ nhân Hoa ngữ như Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam, Phạm Băng Băng... yêu thích. Thức uống này được chứng minh có khả năng làm sáng da, chống lão hóa, thải độc và giữ dáng.

Chanh dây là nguyên liệu dễ tìm kiếm ở nước ta, có thể tận dụng để làm ra nhiều thức uống, món ăn ngon miệng.

Công thức “thức uống vàng” được các mỹ nhân Cbiz tin dùng: Khác với nước chanh dây hay sinh tố thông thường, chanh dây mật ong được chuẩn bị cầu kỳ hơn một chút: Dùng 4 quả chanh tươi, 15 quả chanh dây, thêm một ít đường phèn. Cho tất cả vào lọ thuỷ tinh, đậy kín, ngâm khoảng 7 ngày. Mỗi sáng, chỉ cần lấy 2-3 thìa pha cùng nước mát hoặc nước ấm là có ngay ly nước ngon miệng, thanh mát, “nạp vitamin C” cho cả ngày. Khi uống đều đặn, thức uống này không chỉ làm sáng da, giảm sạm nám, mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hoá và thanh lọc cơ thể.

7 lợi ích “đáng đồng tiền bát gạo” của chanh dây mật ong

1. Điều chỉnh đường huyết, cung cấp năng lượng tự nhiên

Mật ong chứa fructose và glucose tự nhiên, giúp ổn định đường huyết và tăng năng lượng mà không gây mệt mỏi hay tăng cân như đường tinh luyện.

2. Ngăn ngừa ung thư và bệnh tim

Cả mật ong và chanh dây đều giàu flavonoid - nhóm chất chống oxy hoá mạnh giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư.

3. Giải độc, làm đẹp, tăng miễn dịch

Chanh dây chứa nhiều vitamin A, C, E và khoáng chất vi lượng, trong khi mật ong cung cấp axit amin và enzyme tự nhiên. Kết hợp cùng nhau, chúng giúp thải độc gan, thanh lọc máu, làm sáng da và tăng khả năng miễn dịch.

4. Cải thiện thị lực, bảo vệ mắt

Hàm lượng vitamin A và flavonoid trong chanh dây giúp tăng cường thị lực, giảm khô mỏi mắt và bảo vệ giác mạc, đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên làm việc với máy tính.

5. Giải rượu, hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều axit hữu cơ và fructose, trà mật ong chanh dây giúp phân giải cồn, giảm cảm giác nôn nao và thúc đẩy tiêu hoá hiệu quả. Một ly nhỏ sau tiệc rượu là "cứu tinh" cực tốt.

6. Nhuận tràng, giảm táo bón

Chanh dây chứa siêu chất xơ hòa tan, giúp làm sạch ruột, kích thích nhu động tiêu hoá. Khi pha cùng mật ong, hỗn hợp còn có tác dụng bôi trơn đường ruột, giúp đào thải phân và độc tố dễ dàng hơn.

7. Làm trắng da, chống lão hóa, bổ sung collagen tự nhiên

Vitamin C trong chanh dây giúp kích thích sản sinh collagen, còn các enzyme trong mật ong giúp tăng độ đàn hồi và dưỡng ẩm da từ bên trong. Duy trì thói quen uống 1 ly mỗi sáng giúp da sáng hồng, căng mướt và mịn màng.

Lưu ý khi sử dụng nước mật ong chanh dây

Uống 1-2 ly mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng sau ăn 30 phút.

Không nên uống khi đói vì axit trong chanh dây có thể gây cồn ruột.

Người bị tiểu đường, viêm loét dạ dày hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Bảo quản lọ chanh dây mật ong trong tủ mát hoặc nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.