Mỗi khi cảm thấy khó chịu ngay sau bữa ăn, đa số mọi người thường "đổ lỗi" cho thực phẩm, ăn quá no hay ăn quá nhanh... Tiểu Lưu (ngoài 20 tuổi, Thượng Hải - Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Thường xuyên bị đau bụng sau khi ăn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đó là dấu hiệu của ung thư.

Bạn bè kẻ lại, Tiểu Lưu từ khi đi học đã vô cùng chăm chỉ, vừa học vừa làm nhưng lúc nào cũng đạt thành tích cao. Vừa ra trường đã được nhận vào làm chính thức ở công ty lớn, làm hơn 1 năm thì được thăng chức. Nhưng đổi lại, lúc nào cũng thấy cô bận rộn, hết học tới tận khuya lại đển tăng ca tới tối muộn. Bên ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng chỉ người thân thiết mới biết cuộc sống của cô gái trẻ áp lực ra sao. Căng thẳng tới mức nhiều lần bị đau dạ dày, phải dùng thuốc vì đau đầu, mất ngủ kéo dài.

Trong một cuộc hẹn hiếm hoi với bạn bè, Tiểu Lưu vừa ăn xong liền lên cơn đau bụng. Hỏi thì cô nói mình dạ dày yếu, đi làm bận nên ăn uống thất thường, chuyện này xảy ra đã cả năm trời nên không đáng lo, uống chút nước ấm là ổn. Thế nhưng, càng ngồi nghỉ thì cơn đau càng dữ dội. Vài người bạn thân bắt đầu tìm mọi cách khuyên cô đi khám bệnh.

Được sự động viên của bạn bè, chiều ngày hôm sau Tiểu Lưu xin nghỉ sớm và đến thẳng khoa tiêu hóa. Thật không ngờ, cô nhận được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn khắp nơi, thậm chí phẫu thuật cũng không còn tác dụng.

Cú sốc quá lớn khiến Tiểu Lưu suy sụp hoàn toàn. Tương lai tươi sáng bỗng chốc sụp đổ, mối tình đầu tiên kéo dài 2 năm, đã tới bước ra mắt gia đình cũng coi như đứt đoạn. Dù được gia đình động viên và các y bác sĩ cố gắng hết sức, cô gái trẻ chỉ có thể kéo dài sự sống thêm 5 tháng trước khi ra đi mãi mãi.

Bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu ung thư đại trực tràng

Bác sĩ cho biết, ung thư đại trực tràng có tỷ lệ tử vong cao nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Cụ thể, giai đoạn đầu chưa lây lan ra ngoài vị trí chính - thường là giai đoạn 0 hoặc giai đoạn 1 - có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 89,8%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết gần đó là 71,1%.

Vì vậy, ông nhắc nhở mỗi chúng ta hãy đặc biệt chú ý đến các triệu chứng của bệnh như:

- Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài: táo bón, tiêu chảy, cảm giác đi ngoài chưa hết.

- Phân bất thường: có máu, màu đen sẫm, dẹt hoặc nhỏ hơn bình thường.

- Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, quặn từng cơn.

- Chướng bụng, khó chịu vùng bụng dưới, ăn ít đã no.

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

- Cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

- Thiếu máu, da xanh xao do mất máu mạn tính.

Trong đó, đau bụng sau khi ăn dai dẳng như trường hợp của Tiểu Lưu rất phổ biến. Được giải thích là do khối u làm hẹp lòng ruột, cản trở nhu động tiêu hóa khiến thức ăn khó di chuyển, sinh đầy hơi và co thắt. Ngoài ra, khối u còn kích thích niêm mạc ruột, gây viêm và đau quặn mỗi khi ruột phải hoạt động nhiều sau bữa ăn.

7 bất thường sau khi ăn cảnh báo nhiều bệnh ung thư

Thông qua trường hợp đáng tiếc của Tiểu Lưu, bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo về 7 bất thường sau khi ăn rất có thể là dấu hiệu ung thư, gặp phải tốt nhất là nên đi khám ngay:

- Đau bụng, đầy hơi sau ăn: có thể liên quan ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng.

- Khó nuốt, nghẹn khi ăn uống: cảnh báo ung thư thực quản, đôi khi cả ung thư vòm họng.

- Buồn nôn, nôn ói sau bữa ăn: thường gợi ý ung thư dạ dày hoặc tụy.

- Nhanh no, chướng bụng dù mới ăn ít: hay gặp ở ung thư dạ dày, buồng trứng.

- Ợ nóng, trào ngược sau ăn: liên quan nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày.

- Đi ngoài ra máu sau bữa ăn: cảnh báo ung thư trực tràng, đại tràng.

- Đau tức vùng thượng vị sau ăn: dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày, đôi khi là ung thư tụy.

