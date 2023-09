Thức uống hỗ trợ giảm cân và tăng sức đề kháng trong thời khắc giao mùa

Tại sao bạn nên uống Saffron ngâm chanh đào, mật ong?

Saffron (nhụy hoa nghệ tây) chứa nhiều thành phần có lợi cho quá trình giảm cân, đặc biệt là khả năng hạ mỡ máu, tăng cường chuyển hóa chất béo, loại bỏ độc tố cho cơ thể, từ đó thúc đẩy giảm cân nhanh chóng mà an toàn, không gây mệt mỏi hay mất sức. Nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Canada cho biết: Saffron chứa crocin - giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do lên da, chống oxy hóa giúp da được nuôi dưỡng và tái tạo, luôn căng, ẩm mướt và trẻ trung. Chưa hết, Saffron còn giúp chống trầm cảm và giảm triệu chứng của hội chứng tiền mãn kinh. Saffron làm tăng nồng độ dopamine trong não mà không làm thay đổi mức độ của các hormone não khác, ví dụ như serotonin. Các nghiên cứu cũng kết luận rằng thiêu thụ 30mg Saffron mỗi ngày có thể gây ra tác dụng tương tự như các loại thuốc điều trị trầm cảm nhẹ đến trung bình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 45 tiêu thụ 30mg Saffron mỗi ngày có ít triệu chứng tiền mãn kinh hơn so với người không sử dụng.

Chanh đào giàu vitamin C, vitamin nhóm B, crocin và saponin. Đây đều là những chất giúp cơ thể chống lại những triệu chứng viêm hô hấp, cải thiện hệ hô hấp, ngừa các bệnh về hen suyễn.

Trong khi đó, mật ong hoạt động như một loại thuốc làm dịu các màng nhầy ở cổ họng, kích thích cơn ho. Ngoài ra, mật ong cũng chứa các chất chống oxy hoá và một số đặc tính kháng khuẩn khác, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình điều trị ho.