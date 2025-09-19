Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen thức khuya, uống nhiều cà phê, ăn uống thất thường. Nhưng ít ai biết rằng, gan - cơ quan được mệnh danh là “nhà máy thải độc” của cơ thể - đang phải gồng gánh khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày. Khi bạn liên tục bắt nó “tăng ca” mà không chăm sóc đúng cách, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề: từ mệt mỏi, vàng da cho đến bệnh gan mạn tính.

Tin vui là có thể giảm bớt gánh nặng cho gan thông qua chế độ ăn uống. Dưới đây là 10 loại thực phẩm được coi là “trợ thủ” cho gan, giúp thanh lọc, giải độc và cải thiện sức khỏe tổng thể:

1. Canh đậu xanh

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giảm độc tố. Với người hay thức khuya, dễ nóng trong, một bát canh đậu xanh loãng có thể giúp gan “hạ hỏa”, giảm áp lực, đặc biệt thích hợp vào mùa hè và đầu thu.

2. Cà chua

Chứa nhiều lycopene, cà chua giúp gan chống lại quá trình oxy hóa. Người thường xuyên dùng máy tính, điện thoại nên ăn cà chua tươi hoặc nấu canh, tránh chế biến quá nhiều dầu mỡ.

3. Súp lơ xanh

Hàm lượng glucosinolate trong súp lơ xanh hỗ trợ gan thải độc nhanh hơn. Nên chế biến đơn giản như hấp hoặc xào nhanh để giữ được dưỡng chất.

4. Râu ngô

Râu ngô giúp lợi tiểu, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố. Pha trà râu ngô uống hằng ngày là phương pháp rẻ tiền nhưng hiệu quả.

5. Kỷ tử

Giúp bổ gan, sáng mắt, đặc biệt tốt cho những ai thường xuyên nhìn màn hình máy tính. Có thể dùng kỷ tử để pha trà hoặc nấu cháo.

6. Nước chanh

Một cốc nước chanh loãng vào buổi sáng vừa bổ sung vitamin C, vừa kích thích gan hoạt động. Tuy nhiên, không nên uống khi bụng rỗng hoặc pha quá đặc.

7. Táo đỏ

Táo đỏ giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng dưỡng huyết, cải thiện sắc mặt. Người mệt mỏi, da sạm có thể ăn 3-5 quả mỗi ngày.

8. Khoai từ

Chất nhầy trong khoai từ hỗ trợ quá trình chuyển hóa, kết hợp với chất xơ giúp giảm áp lực cho gan.

9. Mè đen

Mè đen chứa vitamin E và acid béo không bão hòa, rất hữu ích cho gan. Người hay thức khuya có thể dùng cháo mè đen hoặc thêm vào món ăn.

Gan không lên tiếng kêu than, nhưng khi quá tải, nó sẽ “phản kháng” bằng các triệu chứng mệt mỏi, vàng da, men gan tăng. Thay vì đợi đến khi bệnh gõ cửa, mỗi người nên học cách chăm sóc từ sớm: ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và bổ sung những thực phẩm hỗ trợ giải độc kể trên.

Nói cách khác, đừng để gan phải kêu cứu, hãy chủ động cho nó “tắm rửa” mỗi ngày bằng chế độ ăn hợp lý.

