Phản ánh từ sinh viên và mạng xã hội

Theo Dân trí (ngày 9/10), một số sinh viên và tài khoản mạng xã hội cho biết trong những ngày mưa lũ tại Thái Nguyên, khi một nhóm thiện nguyện mang cơm đến phát miễn phí cho sinh viên ở ký túc xá Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thì bị bảo vệ "không cho vào", với lý do "chưa xin phép Ban Giám hiệu".

Một số người còn cho rằng trong khi đoàn cứu trợ bị "cấm cửa", căng tin nhà trường vẫn bán cơm 30.000 đồng/suất, khiến sinh viên gặp khó khăn, nhất là những người bị ngập tầng 1 hoặc không có tiền mặt do bão lũ.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

Một sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhiều bạn phải nhịn ăn hoặc ăn mì tôm sống do không thể tiếp cận đồ ăn từ bên ngoài. Những hình ảnh dây thừng giăng trước khu vực ký túc xá cũng được lan truyền kèm theo bình luận cho rằng đây là "rào chắn" để ngăn đoàn cứu trợ.

Nhà trường lên tiếng

Trao đổi với Vietnamnet, đại diện Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên khẳng định không có chuyện "cấm cứu trợ" hay để sinh viên thiếu ăn. Nhà trường cho biết trong những ngày mưa lũ, đơn vị đã tổ chức phát cơm miễn phí cho sinh viên vào buổi trưa và buổi tối.

Về sự việc đoàn thiện nguyện bị từ chối vào ký túc xá, đại diện nhà trường cho hay nhóm này mang khoảng 100 suất cơm đến mà không liên hệ trước với Ban Giám hiệu hoặc Ban quản lý ký túc xá. Do chưa nắm rõ nguồn gốc thực phẩm, cán bộ quản lý đã tạm thời từ chối tiếp nhận vì lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng xảy ra ngộ độc.

Hoạt động hỗ trợ sinh viên tại KTX ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên (Ảnh: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên)

Liên quan đến hình ảnh sợi dây thừng căng giữa sân ký túc xá, vị này giải thích đây không phải "hàng rào ngăn cứu trợ" như trên mạng xã hội lan truyền, mà là dây hướng dẫn, cảnh báo khu vực ngập và phục vụ việc lai dắt bè qua vùng nước sâu.

Về việc yêu cầu sinh viên tầng 1 quay lại dọn dẹp phòng sau khi nước rút, nhà trường nói đây là hoạt động nhằm khôi phục môi trường sinh hoạt, tránh để bùn đất đóng cứng gây mất vệ sinh và tạo điều kiện sớm ổn định học tập.

Hiện sự việc vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số sinh viên cho rằng cách xử lý của Ban quản lý ký túc xá là "quá cứng nhắc", trong khi nhiều người lại ủng hộ quan điểm của nhà trường, cho rằng cần tuân thủ quy trình để đảm bảo an toàn.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cho biết trên Vietnamnet, hôm 8/10, trường cũng chủ động đặt cơm miễn phí cho sinh viên ở bếp ăn với công suất tối đa. Tuy vậy, nhà ăn ký túc xá chỉ phục vụ được 600 suất. Các đoàn thiện nguyện cũng đăng ký hỗ trợ cho nhà trường thêm 200 suất cùng các loại bánh, đường, sữa,...

"Chúng tôi cũng đặt thêm bánh và cũng đã đưa đến tận chân cầu thang để các sinh viên đến lấy. Hôm nay cũng tiếp tục đặt thêm những suất cơm miễn phí. Chứ không phải không có sự hỗ trợ đối với sinh viên", vị đại diện này nói.