Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân
Nước lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu đang rất mạnh, UBND xã Đa Phúc đã yêu cầu khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Tối muộn 9-10, UBND xã Đa Phúc (TP Hà Nội) ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt.
Theo thông báo, lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, đến 17 giờ ngày 9-10, mực nước trên sông Cầu đạt 10,12 m, vượt mức báo động 3 là 2,12 m, mực nước sông Cà Lồ đạt 9,65 m, vượt mức báo động 3 là 1,65 m; tràn khoảng 5 km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Sự cố cũng làm vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê.
Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra, UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn xã khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Cùng với đó, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản như kê cao, chằng chống đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu. Di chuyển ngay gia súc, gia cầm, phương tiện, máy móc, thiết bị có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn.
UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chung tay bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của cộng đồng, gia đình, cá nhân mình.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc, khi xảy ra mưa lũ đã có 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Các điểm tránh trú được xã bố trí tại trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và khu vực cao ráo trong xã. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và đồ dùng thiết yếu.
Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, UBND xã Đa Phúc đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tổ chức 25 đoàn kiểm tra, bám sát địa bàn, huy động lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, do ảnh hưởng của lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ, nhiều xã ven sông tiếp tục phát sinh ảnh hưởng ngập úng (Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã) phải triển khai phương án sơ tán dân; các khu vực còn lại bị ảnh hưởng và số người sơ tán do hậu quả đợt mưa lớn tiếp tục giảm.
Tổng số hộ bị ảnh hưởng ngập phát sinh trong ngày là 3.288 hộ (10.511 người). Tổng số sơ tán dân phát sinh trong ngày là 8.493 người chủ yếu của Trung Giã (6.272 người), Thư Lâm (678 người), Tiến Thắng (82 người), Đa Phúc (1.511 người).