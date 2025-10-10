Sáng 10-10, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Nội, cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội (đoạn qua Hà Nội) vẫn ngập úng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nguồn: MXH

Cụ thể, điểm ngập úng từ Km29 đến Km29+40 cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội (đoạn qua xã Trung Giã, Hà Nội). Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, nước ngập tại đây dâng lên khoảng nửa mét, cao hơn thời điểm tối qua (9-10) từ 20-30 cm.

Theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, các xe bốn chỗ, xe gầm thấp từ Thái Nguyên muốn về Hà Nội có thể đi theo hướng qua cầu vượt Yên Bình (Thái Nguyên), đến ngã tư đèn đỏ Phương Tre rẽ phải đi cầu Xuân Cẩm (xã Đa Phúc), sau đó vào lại cao tốc tại nút giao Bắc Phú hoặc đi ra thị trấn Sóc Sơn.

Trên quốc lộ 3 hiện có ba điểm ngập: Km28+100 (Kim Sơn, Trung Giã) nước sâu 30-35 cm khiến việc di chuyển khó khăn; Km29+500 (Xuân Sơn, Trung Giã) và Km31 (trước cổng Công ty Yamaha) nước ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Nước chảy tràn qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Nguồn: MXH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, nước sông Cầu và sông Cà Lồ vẫn tiếp tục lên, gây ngập vùng trũng, bãi giữa và ven sông, có thể kéo dài 2-4 ngày. Lũ còn uy hiếp các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại các xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh...