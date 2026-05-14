Sáng 14/5, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận, Sở đã nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhiều nhân viên của một nhà hàng nhiễm HIV. “Qua rà soát, thông tin trên không chính xác. Tuy nhiên, do tin đồn, số người đi kiểm tra HIV có tăng nhưng chưa phát hiện ca dương tính”, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau nói.

Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau khẳng định không kêu gọi đi xét nghiệm HIV như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn được cho là " thông báo khẩn ", với nội dung: Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu x, test nhanh phát hiện hơn 20 người (nhân viên của quán) dương tính với HIV. Sở Y tế Cà Mau kêu gọi khách từng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện tin nhắn: "quán ẩm thực 797 có hơn 51% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV...". Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương gây hoang mang dư luận.

Ông Nguyễn Đình Cần - chủ nhà hàng bị nhắc tên trong các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị xử lý người đăng thông tin thất thiệt trên.

"Thời gian này, nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn về nhân viên nhà hàng nhiễm HIV càng khiến nhiều người hiểu lầm", ông Cần nói thêm.