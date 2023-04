Thực hư thông tin “chiến thần review” Võ Hà Linh bị dán biển “miễn tiếp” tại một cửa hàng ở Thái Lan

Từ sau phiên livestream dầu gội đầu giá sốc, “chiến thần review” Võ Hà Linh trở thành tâm điểm được nhiều người chú ý trên MXH. Rất nhiều drama, thị phi bủa vây nữ YouTuber, thậm chí cô còn có một group antifan với số lượng thành viên lên đến hơn 125 nghìn người. Mặc dù Hà Linh đã làm clip công khai xin lỗi về những điều tiếng gần đây, song “sóng gió” vẫn tiếp tục ập đến.

Mới đây nhất, một dân mạng bình luận trong bài đăng của Võ Hà Linh hình ảnh của nữ YouTuber tại một cửa hàng ở Thái Lan. Theo đó, cửa hàng này dán một tấm biển ngay trước cửa, có hình của “chiến thần review” và sử dụng dấu đỏ gạch chéo. Điều này khiến nhiều người hiểu rằng, làn sóng tẩy chay Võ Hà Linh đã lan sang tận các nước bạn.

Hình ảnh được cho rằng chụp tại một cửa hàng bên Thái Lan

Tuy nhiên, một số người vẫn đặt nghi vấn về độ chân thật của bức ảnh. Ngoài ra, trên tấm hình còn có hình ảnh một chai thuốc xịt tóc kèm dòng chữ: “We don’t selling it. We only sale this product! Made in Thailand” (Chúng tôi không bán sản phẩm trên. Chúng tôi chỉ bán sản phẩm này! Sản xuất tại Thái Lan). Nhiều netizen cho rằng, ý nghĩa thực sự của tấm biển chỉ muốn khẳng định cửa hàng không bán loại thuốc xịt tóc mà Hà Linh review chứ không hề đả động đến việc tẩy chay hay “miễn tiếp” nữ YouTuber.

Được biết, sản phẩm thuốc xịt tóc mà Hà Linh review mua của một hot TikToker có tên L.T.T. Bởi trước đó, có rất nhiều người hâm mộ tag tên Hà Linh, mong muốn cô thử sử dụng và đưa ra đánh giá chân thật về công dụng sản phẩm “thần thánh” này. Trong clip của mình, Võ Hà Linh không đánh giá cao về loại thuốc xịt tóc này, cô chê từ mùi hương đến phân tích bảng thành phần quá đơn giản, không có lợi cho tóc và da đầu.

Hà Linh từng không đánh giá cao sản phẩm thuốc xịt tóc "thần thánh" này

Một số bình luận giải thích của dân mạng

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng sản phẩm Hà Linh mua của TikToker L.T.T là hàng nhái, không giống với thuốc xịt tóc chính hiệu do Thái Lan sản xuất. Tuy nhiên trong video của mình, Võ Hà Linh không đề cập đến vấn đề này. Do vậy, dân tình đồn đoán đó là một trong những lý do khiến cửa hàng bên Thái phải dán tấm biển để người mua tránh nhầm lẫn.