Trong nhịp sống hối hả ngày nay, phụ nữ thường bận rộn với công việc, gia đình mà quên dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Thế nhưng, chỉ cần 5 phút mỗi ngày thực hiện một tư thế yoga đơn giản mang tên Supta Baddha Konasana (tư thế góc cố định nằm ngửa), chị em có thể sở hữu sức khỏe sinh sản bền vững, đẩy lùi nguy cơ bệnh phụ khoa và điều hòa kinh nguyệt hiệu quả. Đây không chỉ là bài tập dễ làm mà còn được hàng triệu phụ nữ trên thế giới tin dùng!

Supta Baddha Konasana là gì và cách thực hiện đúng

Supta Baddha Konasana là tư thế nằm ngửa với hai lòng bàn chân chạm nhau, đầu gối mở rộng sang hai bên, giúp mở rộng vùng xương chậu và kích thích tuần hoàn máu. Bạn không cần dụng cụ phức tạp, chỉ một chiếc thảm yoga là đủ.

Thời điểm tốt nhất để tập luyện là vào buổi sáng sớm. Nếu không có thời gian, bạn cũng có thể tập vào tối muộn. Một lưu ý rằng bạn phải để bụng rỗng 4 tiếng trước thời gian tập nếu không muốn ảnh hưởng đến dạ dày.

Hướng dẫn chi tiết 3 bước thực hiện:

Chuẩn bị tư thế thẳng lưng: Ngồi trên thảm, giữ lưng, eo và bụng thành một đường thẳng. Tránh gù lưng. Nếu khó giữ thẳng, hãy dựa lưng vào tường hoặc đặt một viên gạch yoga phía sau lưng để hỗ trợ.

Khoanh chân và giữ bàn chân: Ngồi khoanh chân sao cho hai lòng bàn chân chạm nhau, hai tay nhẹ nhàng ôm giữ chân. Mở rộng vai, đẩy nhẹ ngực và lưng về phía trước nhưng vẫn giữ lưng thẳng.

Mở rộng đầu gối và thư giãn: Để đầu gối rơi tự nhiên sang hai bên. Nếu mới bắt đầu và đầu gối chưa chạm thảm, hãy đặt gạch yoga hoặc gối dưới đầu gối để hỗ trợ. Giữ nguyên tư thế, hít thở sâu và đều.

Lưu ý cho người mới tập:

Nếu cảm thấy đau háng hoặc đùi, nâng bàn chân cao hơn một chút so với sàn để giảm áp lực.

Tập khi bụng rỗng (ít nhất 4 tiếng sau bữa ăn) để tránh ảnh hưởng dạ dày.

Thời gian lý tưởng: Buổi sáng sớm hoặc tối muộn, chỉ 5 phút/ngày.

Tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe phụ nữ

Supta Baddha Konasana không chỉ đơn thuần là bài tập thư giãn mà còn mang lại lợi ích khoa học cho hệ sinh sản nữ giới:

Tư thế góc cố định nằm ngửa giúp bạn thở sâu, phục hồi cơ thể và mở rộng hông (vùng xương chậu). Bài tập này đặc biệt tốt cho các bà bầu, giúp giảm đau khi sinh nở và hạn chế chứng giãn tĩnh mạch.

Ngoài ra, còn một số lợi ích khác mà bài tập này mang lại:

- Điều hòa kinh nguyệt, tăng cường sức khỏe buồng trứng.

- Giảm mệt mỏi, căng thẳng, đau đầu.

- Giảm căng cơ, điều hòa nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu.

- Cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng.

Một vài lưu ý và chống chỉ định trong tư thế Supta Baddha Konasana

- Không thực hiện tư thế Supta Baddha Konasana nếu gặp những vấn đề sau:

Chấn thương vùng đầu gối.

Chấn thương vùng háng.

Đau lưng dưới.

Chấn thương vùng vai.

Chấn thương vùng hông.

- Phụ nữ có thai khi thực hiện tư thế này cần có sự giám sát của huấn luyện viên hoặc người có chuyên môn.

- Phụ nữ sau khi sinh cần tránh tập tư thế này ít nhất 8 tuần, khi các cơ ở vùng xương chậu đã cố định trở lại.

Ban đầu thực hiện, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi căng và đau ở vùng háng, đùi trong khi tập. Để khắc phục vấn đề này, bạn nên nhẹ nhàng nâng bàn chân lên một chút so với sàn cho đến khi cảm thấy thoải mái.

Nếu muốn tập ở cấp độ cao hơn, bạn có thể nâng cao vùng xương chậu lên khỏi sàn. Khi bạn đủ lực nhấn mạnh chân xuống sàn, hông bạn sẽ tự động nâng lên khỏi sàn. Bạn cũng có thể kê thêm một chiếc gối hoặc một viên gạch dưới vùng xương chậu để hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Hãy dùng lực ấn mạnh đầu gối và bàn chân xuống sàn.

Một bài tập ngắn, không tốn thời gian nhưng lại vô cùng hữu ích cho chị em. Vừa đẹp vừa khỏe mạnh hơn, tại sao bạn không thử luôn từ hôm nay nhỉ?