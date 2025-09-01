Trong cuộc sống bận rộn, không phải ai cũng có thời gian nấu nướng cầu kỳ. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải đánh đổi bữa ăn ngon miệng. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là một đĩa đậu phụ trộn sốt mát lành, béo ngậy, thấm vị - thứ "món ăn lười biếng" được nhiều gia đình ưa chuộng.

Chỉ cần vài bước đơn giản: Luộc sơ, trộn sốt, thêm chút rau thơm, bạn đã có món ăn vừa thanh đạm vừa đậm đà, gói trọn cả sự tinh tế của ẩm thực gia đình. Đó chính là điều khiến món đậu phụ trộn sốt trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả bữa cơm thường nhật lẫn những cuộc nhậu thân tình.

Công thức đậu phụ trộn sốt: Món ăn "lười" mà ngon, vài phút là xong

Ẩm thực không phải lúc nào cũng cần đến mâm cao cỗ đầy. Chỉ một miếng đậu phụ trắng ngần, thêm chút gia vị, đã đủ tạo nên món ăn khiến bạn gắp mãi không dừng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Đậu phụ (loại mềm, dùng nước muối để ép) 1 miếng

- Hành lá 3 đến 4 cây, rau mùi (ngò rí) 2 cây

- Tương đậu nành chín (hoặc tương bần, tương đậu xay) 2 muỗng, nước tương 1 muỗng

- 1 nhúm nhỏ muối, 1 thìa cà phê mì chính, 1 muỗng dầu mè, có thể tương ớt hoặc dầu ớt nếu muốn tăng độ cay

Các bước thực hiện

Bước 1: Luộc sơ đậu phụ để khử mùi

Đun sôi một nồi nước, cho cả miếng đậu phụ vào luộc 2-3 phút. Việc này giúp loại bỏ mùi đậu sống và khiến kết cấu miếng đậu chắc hơn. Sau đó vớt ra, để nguội tự nhiên.

Bước 2: Cắt đậu phụ thành miếng vừa ăn

Dùng muỗng múc đậu thành từng miếng to cỡ 3-4cm, hoặc có thể dùng tay bẻ nhẹ. Miếng đậu không cần sắc cạnh, càng thô mộc càng dễ thấm gia vị.

Bước 3: Sơ chế rau thơm

Hành lá rửa sạch, cắt khúc chéo cho đẹp mắt. Rau mùi thái nhỏ, để riêng. Đây chính là điểm nhấn tạo hương thơm thanh mát cho món ăn.

Bước 4: Pha sốt trộn

Trong một bát nhỏ, cho tương đậu nành chín, thêm nước tương, muối, bột ngọt, dầu mè. Khuấy đều cho đến khi thành hỗn hợp sánh mịn, thơm dậy mùi. Nếu thích ăn cay, hãy thêm một thìa dầu ớt để món ăn dậy vị hơn.

Bước 5: Trộn đậu phụ

Cho đậu phụ, hành lá và rau mùi vào tô lớn. Rưới đều phần sốt trộn lên, sau đó dùng muỗng lật nhẹ từ dưới lên trên để gia vị thấm đều mà không làm nát đậu. Cuối cùng bày ra đĩa và thưởng thức.

Món đậu phụ trộn sốt tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sự kết hợp hoàn hảo: Đậu phụ mềm mịn, mát lành; sốt tương đậm đà, vừa mặn vừa ngọt, thơm nức mùi đậu lên men. Hành lá và rau mùi mang lại sự tươi mới, khử đi cảm giác ngấy. Nếu thêm ớt dầu, vị cay lại càng kích thích vị giác.

Chỉ cần một chén cơm nóng, bạn sẽ thấy món ăn này "đưa cơm" đến mức khó tin. Còn nếu ngồi cùng bạn bè, rót thêm ly bia mát lạnh, đậu phụ trộn sốt cũng đủ sức trở thành món nhắm khoái khẩu.

Bí quyết nhỏ để món ăn ngon hơn

- Chọn tương đậu nành chín: Các loại như tương Bắc, tương bần hoặc tương đậu đều phù hợp. Nếu dùng tương sống, nên phi qua dầu cho chín trước khi pha sốt.

- Cắt đậu phụ bằng muỗng hoặc tay: Cạnh thô ráp giúp sốt bám tốt hơn so với dao cắt phẳng.

- Trộn nhẹ nhàng: Đậu phụ rất mềm, nếu đảo mạnh tay sẽ dễ bị nát.

- Tùy biến vị cay: Người thích ăn cay có thể thêm ớt bột, sa tế hoặc dầu ớt, đảm bảo hương vị bùng nổ hơn.

Vì sao món ăn này được gọi là "đậu phụ lười"?

Thứ nhất, nguyên liệu quá dễ tìm: Ngoài chợ hay siêu thị nào cũng có. Thứ hai, cách làm chỉ gói gọn trong 5 bước, từ luộc sơ đến trộn sốt, tất cả chưa tới 10 phút. Thứ ba, nó phù hợp với mọi tình huống: Ăn cơm thường ngày, đãi khách nhanh gọn, hay thậm chí làm mồi nhậu đều hợp.

Chính vì vậy, "đậu phụ trộn sốt" được nhiều người ưu ái gọi là món ăn của người bận rộn, hay nói vui là món ăn của người lười nhưng vẫn muốn ăn ngon.

Ẩm thực đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở chỗ dùng nguyên liệu giản dị tạo nên hương vị bất ngờ. Đậu phụ trộn sốt chính là minh chứng sống động: rẻ tiền, dễ làm, nhưng lại đậm đà đến mức khó quên.

Lần tới, thay vì gọi đồ ăn nhanh, bạn hãy thử vào bếp với một miếng đậu phụ và ít rau thơm. Biết đâu, sự giản đơn ấy lại mang đến cho bạn và gia đình một bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

Chúc bạn thực hiện món đậu phụ lười thành công!