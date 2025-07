Blackpink đang có tour diễn vòng quanh thế giới. Dù mỗi thành viên đều mang màu sắc riêng, Lisa luôn là điểm nhấn với những màn vũ đạo bốc lửa, visual cá tính và vóc dáng khó tin. Vòng eo của cô nàng chỉ khoảng 51cm, nhỏ đến mức được ví như "chiếc eo hoạt hình". Đôi chân dài 1,1m càng khiến vòng eo thêm nổi bật, tạo nên hình thể "tượng đài" khiến fan quốc tế trầm trồ.

Giữ dáng trong điều kiện di chuyển liên tục, lịch làm việc dày đặc là điều không hề dễ. Vậy nhưng Lisa vẫn duy trì được vóc dáng siêu thực. Bí quyết của cô nàng nằm ở chế độ ăn khoa học, nghiêm ngặt và thói quen vận động đều đặn.

Khám phá thực đơn ăn kiêng 3 ngày giúp Lisa giữ eo 51cm

Dưới đây là thực đơn ăn kiêng 3 ngày theo phong cách Lisa. Thực đơn này được nhiều trang sức khỏe và fan quốc tế tổng hợp, đặc biệt phù hợp với những ai muốn detox nhẹ nhàng và giảm số đo vòng eo.

Ngày 1: Nhẹ nhàng làm quen

Bữa sáng: Salad rau xanh, bánh mì nguyên cám, sữa tươi không đường, trái cây theo sở thích

Bữa trưa: 1 quả chuối, yến mạch, nước cam tươi và 1 quả trứng luộc

Bữa tối: Tránh đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, cồn và nước ngọt có gas

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, salad rau xanh giúp làm sạch ruột, bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Bánh mì nguyên cám giữ lại lớp vỏ cám chứa nhiều vitamin nhóm B và chất xơ, giúp no lâu, ổn định đường huyết. Trong khi đó, yến mạch chứa beta-glucan, giúp giảm cholesterol và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Chuối và trứng luộc là combo cung cấp protein, kali, giúp duy trì cơ bắp mà không tích mỡ.

Ngày 2: Tăng cường protein và rau xanh

Bữa sáng và trưa: Khoai lang luộc, salad rau trộn cùng ức gà xé, nước ép trái cây hoặc sữa không đường

Bữa tối: Tự do lựa chọn, nhưng nên tránh món nhiều dầu mỡ và nước ngọt có gas

Khoai lang là nguồn tinh bột chậm, ít calo, giàu vitamin A, giúp giữ đường huyết ổn định. Ức gà giàu protein nạc, hỗ trợ tăng cơ và giảm mỡ. Còn salad rau trộn cung cấp chất xơ, vitamin, giúp làm đầy dạ dày mà không tăng cân.

Ngày 3: Tăng cường chất béo tốt và dưỡng chất thiết yếu

Bữa sáng và trưa: Salad cá hồi hoặc thịt bò xào rau củ, nước ép trái cây, trái cây tươi

Bữa xế: Các loại hạt như hạt dẻ cười, óc chó

Bữa tối: Sữa yến mạch, 1 quả táo, trái cây tùy chọn

Theo Journal of Nutrition & Metabolism, cá hồi chứa omega-3, giúp giảm mỡ nội tạng và tăng cảm giác no. Thịt bò nạc bổ sung sắt, kẽm và protein cho cơ thể hoạt động cường độ cao. Các loại hạt như óc chó, hạt dẻ cười cung cấp chất béo lành mạnh, hỗ trợ tim mạch, giữ cảm giác no lâu hơn. Sữa yến mạch giúp làm dịu dạ dày và ít calo, thích hợp cho bữa tối nhẹ nhàng.

Ngoài áp dụng thực đơn ăn kiêng 3 ngày, Lisa có những thói quen giảm cân đáng học hỏi

Tập nhảy hàng giờ mỗi ngày: Là main dancer, Lisa luyện tập vũ đạo cực kỳ cường độ cao, giúp đốt mỡ toàn thân hiệu quả.

Ăn 5 - 6 bữa nhỏ/ngày: Giúp cơ thể không bị tích trữ năng lượng dư thừa, hỗ trợ trao đổi chất diễn ra đều đặn.

Thể thao ngoài trời: Lisa thường xuyên đi bộ, leo núi, chèo ván SUP khi có thời gian nghỉ, giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể săn chắc tự nhiên.

Tập Pilates: Một trong những bộ môn yêu thích giúp cô nàng tăng sự dẻo dai, siết eo, định hình cơ bụng hiệu quả.

Vòng eo 51cm của Lisa Blackpink không phải là kết quả của phép màu. Đó là sự kết hợp giữa kỷ luật, chế độ ăn uống hợp lý và thói quen vận động đều đặn. Với thực đơn ăn kiêng 3 ngày nói trên, bạn hoàn toàn có thể thử để cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, vòng eo thon gọn hơn.

Hãy nhớ: không cần ép cân quá mức, quan trọng là tìm được nhịp sống khỏe phù hợp với bạn. Nếu Lisa làm được giữa lịch trình dày đặc, bạn cũng có thể bắt đầu từ hôm nay.

(Nguồn ảnh: Internet)