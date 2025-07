Sức khỏe đường ruột luôn xứng đáng được chú ý và trở thành một ưu tiên đặc biệt quan trọng theo tuổi tác. Khi chúng ta già đi, quá trình tiêu hóa tự nhiên chậm lại, hormone thay đổi và cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác nhân gây căng thẳng. Những thói quen nhỏ dường như cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về sức khỏe theo thời gian, đặc biệt là đối với phụ nữ trên 40 tuổi.

Chúng tôi đã trao đổi với các chuyên gia để tìm ra 4 thói quen gây hại nhất cho hệ tiêu hóa của minh mà có thể bạn không nhận ra. Từ việc uống cà phê khi bụng đói đến việc thiếu ngủ, dưới đây là những sai lầm tồi tệ nhất cho đường ruột của bạn và cách khắc phục chúng.

Uống cà phê khi bụng đói

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng nhấm nháp một chút caffeine vẫn tốt hơn là không có gì vào buổi sáng nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Gerber, uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.

Bà Gerber cho biết: "Ăn để phá vỡ cơn đói qua đêm rất quan trọng. Uống cà phê trước khi ăn có thể khiến chúng ta căng thẳng hơn vì hầu hết đã căng thẳng ngay từ đầu. Thêm caffeine có thể đổ thêm dầu vào lửa và gây hại cho cơ thể. Điều này đặc biệt có thể thấy ở những người chuyển hóa caffeine chậm".

Và cuối cùng, tất cả những căng thẳng đó có thể gây hại cho đường ruột của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn uống một tách cà phê vào buổi sáng, hãy đảm bảo kết hợp nó với một bữa sáng bổ dưỡng. Khoảng thời gian bổ sung mà bạn dành ra để lấy một ít thức ăn sẽ được đền đáp xứng đáng về lâu dài!

Bỏ bữa sáng

Nếu đang cố gắng giảm cân, bạn có thể nghĩ bỏ bữa sáng là cách tốt để tiết kiệm calo và tăng tốc độ tiến bộ của mình. Tuy nhiên, chuyên gia Gerber nói rằng đảm bảo bạn ăn sáng đầy đủ mỗi ngày là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi nói đến đường ruột của bạn.

Bà giải thích: "Điều quan trọng là chúng ta phải dành thời gian cho bữa sáng vì nó giúp chúng ta kiểm soát mức độ căng thẳng và phá vỡ cơn đói qua đêm". Nếu không "có thể dẫn đến lượng đường trong máu được kiểm soát kém do việc bỏ bữa hoặc ăn không đủ chất lặp đi lặp lại".

Vậy điều đó có ý nghĩa gì đối với đường ruột của chúng ta? Bà cảnh báo: "Nếu không ăn sáng, cơ thể chúng ta sẽ ghi nhận điều này không an toàn và do đó không ưu tiên sửa chữa đường ruột, tiêu hóa tối ưu và sản xuất hormone tốt cho sức khỏe. Bằng cách không ăn, nó sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất để tự bảo vệ mình và có thể gây ra tiêu hóa chậm chạp". Vì lý do này, bạn nên luôn luôn tìm thời gian để ăn một bữa sáng nhanh chóng để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru.

Ăn thực phẩm chế biến sẵn

Mặc dù đảm bảo bạn ăn đủ bữa mỗi ngày là điều cần thiết nhưng điều quan trọng nữa là phải xem xét những gì đang đưa vào cơ thể. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên luôn luôn lựa chọn thực phẩm toàn phần có thể cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển.

Mặt khác, thực phẩm chế biến sẵn rất có hại cho sức khỏe tổng thể. Điều đó bao gồm cả sức khỏe đường ruột của bạn. Y tá, chuyên gia dinh dưỡng chức năng Meghan Punda cho biết: "Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất bảo quản, chất béo không lành mạnh và đường. Chúng thiếu chất dinh dưỡng và chất xơ thiết yếu, có thể phá vỡ sự cân bằng và sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột".

Các thành phần được chế biến cao trong những thực phẩm này sẽ nuôi vi khuẩn xấu trong ruột, dẫn đến chứng loạn khuẩn, có thể gây ra các vấn đề như hội chứng ruột kích thích và thậm chí là các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, ung thư.

Ngủ kém

Vì cơ thể cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày tràn đầy năng lượng tiếp theo, việc có một lịch trình giấc ngủ thất thường sẽ không giúp tăng tốc hoặc duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Để có thêm thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best khuyên bạn không chỉ nên tuân thủ lịch trình hàng đêm nhất quán mà còn nên ăn những thực phẩm có thể khuyến khích bạn ngủ nhanh hơn nếu đây là điều bạn đang gặp khó khăn.

Bà nói: "Khi sự hiểu biết về chế độ ăn uống và sức khỏe tiếp tục tiến bộ, chúng ta đang thấy nhiều cách mà các chất dinh dưỡng chúng ta ăn hoặc không ăn, tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực sức khỏe. Giấc ngủ cũng không ngoại lệ khỏi những tác động của chế độ ăn uống. Cả chất lượng và số lượng giấc ngủ đều có thể bị cản trở hoặc được thúc đẩy thông qua những gì chúng ta ăn".

Bà lưu ý, ăn những thực phẩm có chứa melatonin tự nhiên ngay trước khi bạn sẵn sàng đi ngủ có thể "giúp ngủ nhanh hơn, ngủ ngon hơn", thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh và làm dịu hệ tiêu hóa.

Bà gợi ý: "Hạnh nhân, quả óc chó và chuối là những ví dụ điển hình về những thực phẩm dễ ăn, giàu melatonin". Trong khi đó, những thực phẩm ngăn cản giấc ngủ ngon thường giàu carbohydrate tinh chế.

Bà giải thích: "Carb đơn giản làm giảm serotonin trong não, chất hóa học chịu trách nhiệm gây buồn ngủ. Những thực phẩm này thường là thực phẩm tiện lợi chế biến sẵn như bánh ngọt, bánh quy giòn, khoai tây chiên và mì ống, nên tránh ăn gần giờ đi ngủ".

(Ảnh minh họa: Internet)