Thua đề, một phụ nữ dựng chuyện bị cướp hơn 200 triệu đồng

Người phụ nữ ngồi khóc giữa đường, nói mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản. (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 20/8, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết Công an xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.K.C. (32 tuổi, ngụ xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về hành vi dựng chuyện bị cướp tài sản.

Theo báo Khánh Hòa điện tử, sáng 20/8, trên cung đường đèo quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, nhiều người bất ngờ khi thấy một phụ nữ đang ôm mặt khóc lóc, dáng vẻ mệt mỏi. Khi một số người dân đến hỏi thăm, người này vừa khóc vừa nói mình bị cướp đánh thuốc mê và mất hết tiền và nữ trang, chỉ còn lại chiếc xe máy cũ.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lương đã đến hiện trường điều tra và đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai tên là T.T.K.C. (sinh năm 1988, trú tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), làm nghề mua bán hải sản.

C. khai do thua số đề, nợ nần nên dựng ra chuyện bị cướp tài sản. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Sáng 20/8, C. đi xe máy đến một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang nhận 210 triệu đồng tiền hàng từ một bạn hàng tên L. ở tỉnh Đăk Lăk. Sau khi uống nước tại quán cà phê trên, C. đi xe máy về nhà thì xây xẩm mặt mày rồi ngất. Khi tỉnh dậy, C. không thấy 210 triệu đồng cùng đôi bông tai, nhẫn vàng. C. cho rằng mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

“Tôi nhận tiền xong, có uống nước tại quán này. Trên đường về, tôi xây xẩm mặt mày. Tôi nghĩ đã bị đánh thuốc mê trong lúc uống cà phê. Khi đi đến gần trường dạy lái xe thì không thể điều khiển xe được nữa” - C. khai.

Tuy nhiên, sau một hồi trả lời quanh co trước những câu hỏi của công an, C. đã thừa nhận đã dựng lên câu chuyện kể trên hòng đánh lạc hướng chồng, con.

“Thời gian qua, tôi chơi đề và nợ chủ đề 150 triệu đồng. Cùng với đó, tôi còn nợ ngoài xã hội lên đến 60 triệu đồng. Tôi dựng lên chuyện bị đánh thuốc mê, cướp sạch tài sản hòng giấu gia đình, rồi lấy số tiền còn gửi trong ngân hàng để trả cho chủ nợ”, báo Khánh Hòa điện tử trích lời khai của C. Ngoài ra, đôi bông tai và nhẫn vàng, C. đem bán lấy 2,5 triệu đồng.