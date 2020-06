Bịa chuyện bị cướp, bạo hành... để nhận sự 'thương hại'

Ngày 7/6, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội với nội dung bịa đặt, xuyên tạc gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Với hành vi trên, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức xử lý cao nhất. Nếu hành vi xác định gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hơn 10 đối tượng có hành vi tung tin giả về tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang.

Đáng nói, một số trường hợp loan tin giả với những mục đích của cá nhân nhưng làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhiều người, ảnh hưởng an ninh trật tự.

Cô gái bịa chuyện bị cướp sau khi rút tiền.

Mới đây nhất, tại TX Bến Cát một nữ công nhân tên N.T.K.C. (18 tuổi, quê An Giang) báo tin bị cướp kề dao vào cổ lấy sạch tiền sau khi rút từ trụ ATM. Cô gái loan tin sau khi tan ca làm ra trụ ATM ở đường D17 trong KCN Mỹ Phước để rút tiền. Khi rút hết tiền lương được 5 triệu đồng thì di chuyển bằng xe máy về phòng trọ nhưng bị 2 người đi xe máy chặn đường, đánh vào mặt, kề dao vào cổ lấy hết tiền.



Liên quan đến trường hợp trên, thượng tá Huỳnh Văn Thành - Trưởng Công an TX.Bến Cát cho biết cô gái có đến văn phòng khu phố trình báo sự việc. Lực lượng công an đã đến khu vực được cho là nơi xảy ra vụ cướp nhưng không có trụ ATM nào, chỉ có cây bán nước tự động. Lực lượng công an đã liên hệ với số điện thoại của bị hại thì nạn nhân yêu cầu công an không điều tra nữa

Tuy nhiên, khi công an vào cuộc xác minh thì biết được cô gái đã dùng 5 triệu đồng để nạp thẻ chơi game. Lo sợ người thân la mắng nên nghĩ ra cách báo tin bị cướp tài sản để qua mặt. Cô gái bị xử lý về hành vi tung tin giả theo quy định.

Trong khi đó, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cũng cho biết đã lập hồ sơ xử lý L.T.T về hành vi tung tin giả việc con bị cha ruột đạp gãy chân khiến dư luận xôn xao.

Sau khi công an vào cuộc điều tra làm rõ thì được biết, do muốn có tiền chữa trị cho con, T. đã kể sai sự thật với em gái về nguyên nhân gãy chân của cháu bé, sau đó nhờ em đăng trên Facebook để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.

Cô em gái của T. đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ ruột trong bài viết trên mạng xã hội để người dân gửi tiền ủng hộ mẹ con T. Tính đến thời điểm công an vào cuộc, số tiền cộng đồng mạng ủng hộ được xác định là hơn 20 triệu đồng.