Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố không tái tranh cử

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp thường niên của Đảng Lao động ngày 19-1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bản thân "không còn đủ can đảm" để thực hiện công việc. "Đã đến lúc", bà nói.

Thông báo của bà Ardern đã khiến nhiều người bất ngờ.

Nữ thủ tướng New Zealand cho biết: "Tôi sẽ rời đi, bởi vì đặc quyền này đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm phải biết khi nào bạn là người phù hợp để lãnh đạo và cả khi bạn không còn phù hợp. Tôi biết công việc này đòi hỏi những gì. Và tôi biết rằng tôi không còn đủ để thực hiện điều đó một cách tốt nhất. Đơn giản thế thôi".

Theo báo Guardian, bà Ardern cho biết đã suy nghĩ trong suốt kỳ nghỉ hè về việc liệu có đủ năng lượng để tiếp tục đảm nhận vai trò này hay không và đã kết luận rằng bà không thể.

Bà Ardern sẽ rời vị trí thủ tướng New Zealand vào ngày 7-2.

"Tôi là con người, các chính trị gia cũng là con người. Chúng tôi cung cấp tất cả những gì chúng tôi có thể miễn là chúng tôi có thể. Và sau đó là lúc để rời đi. Và đối với tôi, đã đến lúc", bà Ardern nói.

Phát biểu trên sóng truyền hình ngày 19-1, bà Ardern cho biết tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 14-10. Nhiệm kỳ của bà Ardern sẽ kết thúc trễ nhất là ngày 7-2.

Nữ thủ tướng New Zealand cũng khẳng định bà tin Đảng Lao động New Zealand sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà thông báo Đảng Lao động New Zealand sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu lãnh đạo tiếp theo vào ngày 22-1.

Bà Ardern trở thành nữ nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới khi được bầu làm thủ tướng năm 2017 ở tuổi 37.

Bà đã lãnh đạo New Zealand vượt qua đại dịch COVID-19 và các thảm họa lớn, bao gồm vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch và núi lửa phun trào ở White Island.

"Đây là 5 năm rưỡi trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nó cũng có những thách thức của mình", bà Ardern nói.

Bà Ardern cho biết bản thân không có kế hoạch nào trong tương lai, ngoài việc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Khi được hỏi bà muốn người dân New Zealand nhớ đến vai trò lãnh đạo của mình như thế nào, bà Ardern nói "với tư cách là một người luôn cố gắng tỏ ra tử tế".

Trong một tuyên bố khác, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson cho biết ông sẽ không tranh cử vị trí nhà lãnh đạo tiếp theo của Đảng Lao động.