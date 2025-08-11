Loại thực phẩm đang được nhắc tới là đậu rồng. Đậu rồng có tên khoa học tetragonolobus - còn được gọi là đậu Goa, đậu bốn cạnh, đậu bốn góc, đậu Manila, đậu Mauritius - là một loại cây họ đậu nhiệt đới New Guinea.

Đậu rồng phát triển nhiều ở các nước vùng xích đạo nóng ẩm, từ Philippines, Indonesia đến Ấn Độ, Miến Điện, Malaysia, Thái Lan và Sri Lanka. Nó được trồng rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á và Papua New Guinea do khả năng chịu bệnh tốt. Đậu rồng giàu chất dinh dưỡng và tất cả các bộ phận của cây đều có thể ăn được.

Lá đậu rồng có thể được ăn như rau bina, hoa được trộn làm món salad, củ có thể được ăn sống hoặc nấu chín, hạt đậu rồng được sử dụng theo cách tương tự như đậu tương.

Lá đậu rồng, được sử dụng như rau xanh, là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, vitamin C, vitamin A và khoáng chất. 100 g lá tươi cung cấp 45 mg vitamin C (75% giá trị khuyến cáo hàng ngày) và 8090 IU vitamin A (270% RDA).

Quả đậu rồng non là một trong những loại rau có lượng calo rất thấp; 100g đậu rồng chỉ chứa 49 calo. Hạt đậu rồng có 409 calo mỗi 100g và chứa hàm lượng protein tương đối cao (tương đương với protein có trong đậu nành). Cũng giống như các loại đậu khác, lượng Thiamin, pyridoxine (vitamin B-6), niacin, riboflavin và một số các vitamin B phức trong đậu rồng cũng rất nhiều.

Ngoài ra, đậu rồng cung cấp đủ lượng khoáng chất cho nhu cầu cơ thể. Một số khoáng chất quan trọng như sắt, đồng, mangan, canxi, phốt pho, magiê được tập trung trong đó. Mangan khi vào bên trong cơ thể con người là yếu tố giúp cho các enzym chống oxy hóa phát triển mạnh mẽ.

Đậu rồng lúc tươi là một trong những nguồn tốt nhất của folate. 100 g đậu rồng cung cấp 66mg hoặc 16,5% nhu cầu folate hàng ngày. Folate, cùng với vitamin B-12, là một trong những thành phần thiết yếu giúp tổng hợp DNA và phân chia tế bào. Cung cấp folate đầy đủ trong chế độ ăn uống trong thời gian thụ thai và trong khi mang thai có thể giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Tại Việt Nam, chúng ta có thể mua đậu rồng được ở bất cứ đâu, từ chợ cho đến siêu thị. Giá đậu rồng ở nước ta khoảng 50.000 - 90.000 đồng/kg.

Tuy nhiên ở Trung Quốc, đậu rồng không còn là thực phẩm bình dân mà đã trở thành nguyên liệu cao cấp được yêu thích trong nhiều nhà hàng, khách sạn. Loại đậu rồng trồng ở vùng Vân Nam nước này có giá lên đến 280 NDT/kg, tương đương 1 triệu đồng/kg.

Ngoại hình độc đáo, hương vị thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng là ưu điểm nổi bật của đậu rồng. Đặc biệt, vì đậu rồng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, vitamin và khoáng chất, thậm chí còn được mệnh danh là "vua của các loài đậu".

Ít ai biết trước đây, khi sản lượng đậu rồng còn hạn chế tại Vân Nam, giá thành lúc đó còn khá rẻ nên đôi khi nông dân sẽ dùng chúng để làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, khi xu hướng ăn uống lành mạnh, chú trọng thực phẩm xanh ngày càng phổ biến, giá trị của đậu rộng đã được công nhận và biết đến rộng rãi vì thế giá của đậu rồng của tăng lên.

(t/h)