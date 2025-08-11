Chương trình Em xinh Say Hi mùa 1 là ngôi nhà tài năng, hội tụ 30 gương mặt trẻ trung của V-pop: ca sĩ, người mẫu, influencer, từ Miu Lê đến Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Bảo Anh, Lamoon, rồi Bích Phương, Orange… mỗi người đều sở hữu một visual độc đáo đầy cá tính.

Nhưng bên cạnh ánh đèn sân khấu là những câu chuyện tập luyện, ăn uống và chăm sóc bản thân nghiêm túc, để từ tự ti, họ dần tỏa sáng với vóc dáng thon gọn và năng lượng tích cực. Hãy cùng điểm qua một số "em xinh" có hành trình giảm cân, giữ dáng đáng ngưỡng mộ:

Miu Lê

Trải qua giai đoạn dùng "mẹo" giảm cân phản khoa học và suy kiệt sức khỏe, Miu Lê đã chuyển sang phương pháp an toàn hơn: Ăn uống cân bằng (ưu tiên thực phẩm protein, rau củ), kết hợp cardio và tập tạ đều đặn và quan trọng là duy trì dài lâu. Hành trình này không chỉ giúp cô đẹp hơn mà còn khỏe hơn từng ngày.

Châu Bùi

Châu Bùi tập trung vào thực phẩm protein nạc (ức gà…), rau xanh, trái cây, hạn chế đường tinh luyện và dầu mỡ. Song song là lịch cardio + tăng cơ đều đặn. Với cô, giảm cân là "ăn đủ nhưng chọn đúng", để năng lượng luôn dồi dào và vóc dáng được nâng niu.

Quỳnh Anh Shyn

Quỳnh Anh Shyn triển khai bài tập gym (squat, plank…) và dùng thêm EMS. Đây là công nghệ xung điện kích thích cơ được cô sử dụng như một công cụ bổ trợ, không thay thế. Dù vậy, cô kiểm soát tinh bột chặt chẽ và thay đổi bài tập thường xuyên để tránh chững cân và duy trì đường cong săn chắc.

Lamoon

Không ép cân nhưng Lamoon chăm chỉ đi bộ nhanh, nhảy hiện đại, gym nhẹ, kết hợp ăn uống lành mạnh, hạn chế chiên xào, tăng rau, uống nhiều nước, giúp cô giảm hơn 10kg một cách tự nhiên và giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, tự tin.

Bảo Anh

Bảo Anh yêu thích những phương pháp giảm cân nhẹ nhàng. Cô tập yoga để tăng sự dẻo dai, bài tập squat/lunge/tạ nhẹ để săn chắc, cùng chế độ ăn tinh bột nguyên chất như khoai lang, gạo lứt. Cách này giúp cô giữ dáng chuẩn, đủ sức hoạt động nghệ thuật mà vẫn duy trì năng lượng tích cực.

Bích Phương

Bích Phương "bật mí" mẹo giảm cân bền vững của mình rằng, tinh bột tinh chế nên hạn chế, thay bằng khoai lang, yến mạch, hạt quinoa để ổn định đường huyết và hỗ trợ da đẹp hơn. Cô từng giảm tới 10kg trong gần 1 năm nhờ ăn ít carb, không ăn khuya, ăn nhiều rau, trái cây và tập yoga nhẹ nhàng.

Trước đó, cô từng thử thuốc giảm cân nhưng gặp tác dụng phụ vì vậy đã chuyển sang tập gym nhẹ nhàng và kiểm soát calo. Một lời khuyên nhỏ nhưng quý giá của cô là "ăn đủ 3 bữa/ngày, ngủ đủ giấc là yếu tố quyết định", kể cả trong lịch trình bận rộn.

Orange

Orange chia sẻ rằng từng rất tự ti đến mức chỉ dám đăng ảnh đã chỉnh sửa kỹ, nhưng bây giờ cô học cách chấp nhận và yêu bản thân. Để hoạt động nghệ thuật hoàn hảo hơn, cô chú ý ăn uống điều độ, giảm cân để xuất hiện tự tin hơn.

Visual của Orange trong hiện tại khiến ai cũng bất ngờ, nhiều người thậm chí còn không nhận ra Orange vì ngoại hình "thanh thoát hơn hẳn". Điều này cho thấy hành trình giảm cân đã có hiệu quả rõ rệt.

Những gì bạn học được từ các "em xinh" khi giảm cân?

Tất nhiên, không phải cứ giảm cân là sẽ có visual lấp lánh. Đó còn là kết quả của việc chăm chút bản thân, ăn mặc và make up... Nhưng dẫu sao, giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng nuột nà sẽ là nền tảng vững chắc cho bạn tô điểm visual của mình. Dưới đây là những gì chị em có thể học hỏi từ các "em xinh'' để chau chuốt hình ảnh của mình:

- Không nhịn ép khắc nghiệt, mà ưu tiên bền vững và an toàn.

- Cardio và tập sức mạnh/core là nền tảng để giảm mỡ và giữ săn chắc.

- Chế độ ăn thông minh: Ưu tiên protein, rau củ, tinh bột nguyên chất; hạn chế đường, tinh bột tinh chế và đồ ăn khuya.

- Giấc ngủ đủ và cân bằng calo là nền tảng cho chuyển hóa và tâm trạng ổn định.

- Công nghệ hỗ trợ (như EMS) nên dùng có hướng dẫn chuyên gia và là phần bổ trợ, không thay thế nỗ lực cơ bản.

Nhưng điều quan trọng nhất, chính là: Giảm cân phải xuất phát từ yêu bản thân, từ mong muốn khỏe đẹp, tự tin chứ không phải vì ánh nhìn bên ngoài. Các "em xinh" đã truyền tải thông điệp này rất rõ ràng qua những lời tâm sự, chia sẻ trước truyền thông, chị em đừng quên nhé!

