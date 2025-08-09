Nếu bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh và nhận thấy những thay đổi về độ dày hoặc kết cấu của tóc, bạn không phải là người duy nhất. Annamaria Kalebic, 53 tuổi, một nhà sáng tạo về làm đẹp, thời trang và phong cách sống, cho biết tóc cô dày hơn bao giờ hết và ghi nhận một vài thay đổi thông minh mà cô đã thực hiện khi ở độ tuổi 50.

Annamaria Kalebic, 53 tuổi, một nhà sáng tạo về làm đẹp, thời trang và phong cách sống chia sẻ bí quyết sở hữu mái tóc dày dài.

"Tóc tôi chưa bao giờ trông đẹp hơn hay cảm thấy tốt hơn lúc này. Thành thật mà nói, sự khác biệt thật khó tin", Kalebic chia sẻ.

Vậy điều gì đã thay đổi? Dưới đây là 3 thói quen tốt cho mái tóc mà cô luôn tâm niệm để phục hồi độ dày và sức sống cho tóc trong thời kỳ mãn kinh.

1. Thực phẩm bổ sung collagen

Thay vì sử dụng collagen thông thường, Kalebic bắt đầu sử dụng thực phẩm bổ sung collagen hàng ngày 3-4 năm trước. "Đó không phải là collagen, nó chứa các thành phần giúp cơ thể bạn kích thích và tự sản sinh collagen", cô giải thích. Cô cho biết, chỉ riêng sự thay đổi này đã cải thiện đáng kể không chỉ mái tóc mà còn cả làn da và móng tay của cô.

Gợi ý một số sản phẩm bổ sung collagen dễ hấp thu, tốt cho mái tóc cũng như làn da, sức khỏe xương khớp cho phụ nữ sau tuổi 50: - NeoCell Grass‑Fed Collagen Peptides + Vitamin C có giá 780.000VNĐ/lọ có bán tại Chiaki. - Orgain Collagen Peptides có giá 884.000VNĐ/lọ có bán tại Wowmart.

2. Ưu tiên ăn thực phẩm giàu protein

Protein đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tóc, đặc biệt là trong thời kỳ mãn kinh khi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi. Kalebic quyết định theo dõi chế độ ăn uống của mình trong 1 tuần bằng MyFitnessPal và nhận ra rằng cô nạp vào ít protein hơn mình nghĩ.

"Giờ tôi đặt mục tiêu ít nhất 100g mỗi ngày", cô nói. Mục tiêu của cô là 130g và cô vô cùng hài lòng nếu vượt qua được 100g. Việc bổ sung protein hàng ngày này là chìa khóa để hỗ trợ tóc mọc dày và khỏe hơn.

3. Không cần duỗi tóc nữa

Trong nhiều năm, Kalebic đã sử dụng máy duỗi tóc nóng để duỗi tóc sau mỗi lần gội. 2 năm trước, cô đã dừng lại và cho biết đó là một bước ngoặt.

"Tôi không còn phải để máy duỗi tóc nóng làm thẳng tóc nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa", cô nói. Giờ đây, cô chọn cách tạo kiểu tóc bằng nhiệt nhẹ nhàng hơn với các dụng cụ như Dyson hoặc Shark Smooth Styler và để việc sấy tóc chuyên nghiệp cho tiệm làm tóc.

Thời kỳ mãn kinh có thể mang lại những thay đổi lớn cho mái tóc của bạn. Nhưng như Kalebic đã chứng minh, bạn hoàn toàn có thể lấy lại vẻ đẹp khỏe mạnh hơn bao giờ hết với một chế độ chăm sóc tóc phù hợp.

"Tóc mọc nhiều thế này từ đâu ra vậy?", cô ấy đôi khi tự hỏi và cười lớn. Với việc bổ sung collagen, bổ sung nhiều protein và tạo kiểu tóc không dùng nhiệt, bạn có thể sẽ tự hỏi mình câu hỏi tương tự.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: She finds)