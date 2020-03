Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân nhường khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc, thu dung điều trị người bệnh

Trong buổi làm việc về vấn đề chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế, Thứ trưởng yêu cầu BV tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở... thì cần kiểm tra 2 lần để đảm bảo an toàn.

Thứ trưởng Bọ Y tế làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới

Theo Thứ trưởng, Tiểu ban hậu cần của Ban Chỉ đạo phòng, chống Quốc gia có kế hoạch mua sắm gần 4000 máy thở. Ngành y tế đã có kế hoạch và ký hợp đồng mua sắm được hơn 5 triệu khẩu trang, trong dự trù là 30 triệu khẩu trang mua mới.

Hiện nay, Việt Nam đã sản xuất được khẩu trang vải 3- 4 lớp ngăn ngừa giọt bắn, kháng khuẩn ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, nên người dân có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn.



Thứ Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi người dân nhường khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc, thu dung điều trị người bệnh.

"Chính sự an toàn của nhân viên y tế giúp bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng", Thứ trưởng nói.

Đoàn công tác đi thăm bệnh viện

Bệnh nhân đang được điều trị

Thứ trưởng trực tiếp đi thăm công tác chăm sóc bệnh nhân

Tính đến 21h tối ngày 24/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 11 ca bệnh, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 134 bệnh nhân.

Đáng chú ý, BN 33 - bệnh nhân nữ, 66 tuổi, sống ở Tân Phong, Lai Châu. Trong tháng 3 bệnh nhân đã điều trị ở BV Bạch Mai và ngày 22/3 về nhà.

Trên đường về bệnh nhân bị sốt. Hôm sau, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Như vậy, theo đánh giá của một số người có chuyên môn thì bệnh nhân có khả năng lây từ nơi điều trị. Nguy cơ lây nhiễm đối với các nhân viên y tế, bác sĩ khám cho bệnh nhân là điều khó tránh khỏi.