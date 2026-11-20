Ngày 19/11, hàng trăm nghìn học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung, kỳ thi được ví là quan trọng nhất cuộc đời. Sau các môn chính như Quốc ngữ, Toán, tiếng Anh và các môn khám phá, thí sinh có thể đăng ký thêm môn ngoại ngữ thứ hai ở tiết thi cuối cùng. Bên cạnh tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp hay tiếng Đức, tiếng Việt cũng là một lựa chọn quen thuộc của học sinh Hàn Quốc.

Theo đó, bài thi tiếng Việt gồm 30 câu trắc nghiệm, làm trong 40 phút. Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, được tính 1 hoặc 2 điểm. Đề dành cho người học tiếng Việt ở trình độ cơ bản, nên phần lớn câu hỏi xoay quanh những tình huống giao tiếp thường ngày như hỏi đường, mua hàng, gọi điện hay hẹn bạn đi xem phim.

Dưới đây là đề thi tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc năm 2027:

Trang 1 (Ảnh: KICE)

Trang 2 (Ảnh: KICE)

Trang 3 (Ảnh: KICE)

Trang 4 (Ảnh: KICE)

Mở đầu đề là những câu khá dễ thở với người Việt. Thí sinh chỉ cần nhìn hình bát phở để điền chữ "ph", nhìn con gà để chọn dấu huyền, hay chọn cụm "vừa ngon vừa rẻ" để khen một nhà hàng. Một số câu còn khéo léo đưa vào chi tiết đời sống hiện đại, chẳng hạn như có câu cô gái hỏi trợ lý AI về thời tiết ở Mũi Né, hay có câu có cảnh hai người bạn đứng chọn món bún chả trước máy gọi món tự động.

Tuy vậy, đề vẫn có những câu đòi hỏi người làm phải thật tinh mắt với những lỗi ngữ pháp nhỏ được cài cắm, hay thừa thiếu một hai chữ đơn giản. Đây là lỗi mà chính người Việt đôi khi cũng mắc phải khi nói nhanh.

Đáng chú ý, để có thể làm đúng trọn vẹn đề thi này, hiểu tiếng Việt thôi chưa đủ, bạn phải hiểu cả Việt Nam. Đơn cử như những câu ở cuối đề, nội dung câu hỏi sẽ kiểm tra hiểu biết của thí sinh về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Ví dụ, câu 26 đưa ra ba gợi ý gồm "Nằm ở miền Trung Việt Nam", "Có Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới", "Có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như chợ Hàn, Bà Nà Hills, biển Mỹ Khê,..." rồi hỏi đó là địa phương nào. Đáp án chính là Đà Nẵng.

Hay như câu 27 nhắc tới thầy giáo Chu Văn An, người từng dạy thái tử ở Quốc Tử Giám. Thí sinh phải loại bỏ những đáp án gây nhiễu như ông sống dưới triều Nguyễn hay là tác giả Truyện Kiều. Ngoài ra, đề còn có những câu về múa rối nước, chợ Đồng Xuân và món bánh xèo. Có thể thấy, học sinh Hàn Quốc làm đề này không chỉ cần biết từ vựng mà còn phải có chút vốn hiểu biết về đất nước hình chữ S.

Đáp án chính thức của đề thi tiếng Việt như sau:

Đáp án chính thức do KICE, cơ quan ra đề Suneung công bố (Ảnh: KICE)

Sau khi đề thi được chia sẻ trên MXH, phần bình luận cũng nhanh chóng trở thành nơi để dân mạng "kiểm tra lại" vốn tiếng Việt của mình. Nhiều người thừa nhận ban đầu khá tự tin vì nghĩ đây là đề dành cho người nước ngoài học tiếng Việt, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy không dễ ăn điểm tuyệt đối.

Một số bình luận hài hước:

- Tiếng mẹ đẻ mà làm đề xong thấy cần học lại từ đầu.

- Tưởng vào làm hộ các bạn Hàn Quốc, ai ngờ người cần được giải cứu lại là mình.

- Câu từ vựng thì dễ, đến câu ngữ pháp bắt đầu thấy cuộc đời không đơn giản.

- Người Việt nói tiếng Việt mỗi ngày nhưng chưa chắc đã làm đúng được 30/30 câu.

- Đọc qua thì dễ, nhưng chính ra nhiều câu cũng đánh đố phết đấy, địa lý, đời sống các kiểu đủ cả nữa chứ.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thích thú khi thấy đề thi đưa vào những hình ảnh, tình huống quen thuộc của đời sống Việt Nam. Nhiều người cho rằng đây là cách kiểm tra khá thú vị, bởi muốn đạt điểm cao, thí sinh không chỉ cần học tiếng Việt mà còn phải hiểu thêm về văn hóa và đất nước Việt Nam.

Còn bạn, bạn đã làm đúng được bao nhiêu câu trong đề tiếng Việt này?