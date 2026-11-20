Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái hơn 3 tuổi ở Thanh Hoá lon ton chạy ra cổng nhà, vui vẻ leo lên xe của một người phụ nữ vừa dừng lại, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đó là người thân trong gia đình đến đón bé đi học. Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại là cô giáo. Đặc biệt, không chỉ một mà có tới 3 cô giáo thay phiên nhau đón cô bé mỗi sáng để em có thể đến trường đều đặn.

Đoạn clip được anh Lê Văn Thắng (40 tuổi) đăng tải lên trang cá nhân ban đầu chỉ với ý định lưu giữ một khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Thế nhưng, anh không ngờ video lại nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Anh Thắng và con gái (Ảnh NVCC)

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thắng cho biết cả gia đình lẫn nhà trường đều bất ngờ trước sức lan tỏa của đoạn video. Với anh, cảnh các cô giáo đón Linh Đan mỗi sáng vốn đã trở nên quen thuộc, diễn ra tự nhiên như một thói quen thường ngày. Có lẽ vì thế, anh càng không nghĩ hành động giản dị ấy lại khiến nhiều người xúc động và dành nhiều lời yêu thương đến vậy.

Điều khiến người bố vui và xúc động hơn cả là câu chuyện của con gái đã giúp nhiều người nhìn thấy sự tận tâm, tình thương mà các cô giáo dành cho học trò. Những việc các cô làm có thể rất đỗi bình thường trong công việc mỗi ngày, nhưng với gia đình anh, đó là sự giúp đỡ vô cùng quý giá.

Một việc làm không có lịch phân công

Nhân vật trong đoạn clip là bé Lê Ngọc Linh Đan, năm nay hơn 3 tuổi. Mỗi sáng khoảng 6h30, cô bé lại mặc áo khoác, đeo chiếc cặp nhỏ rồi đứng trước cổng nhà ở thôn Hóa Quỳ 1, xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa), chờ các cô giáo đi qua. Chỉ cần nhìn thấy cô Lệ, cô Thương hoặc cô Chuyên, bé lập tức vui vẻ chạy ra.

Theo anh Thắng, việc đón Linh Đan bắt đầu từ năm học trước, khi bé còn học lớp 2 tuổi. Thời điểm đó, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của bé, biết hoàn cảnh gia đình nên chủ động ghé qua nhà đón em mỗi sáng. Nhà cô nằm trên tuyến đường đi làm nên việc đưa bé đến trường khá thuận tiện.

Sang năm học này, Linh Đan lên lớp 3 tuổi, học với cô Thương và cô Chuyên. Cả ba cô tiếp tục duy trì việc đưa đón em. Các cô không hề có lịch phân công hay thỏa thuận trước. Ai đi ngang qua nhà bé trước, thấy em đang đứng chờ thì dừng lại đón. Buổi chiều, nếu thuận đường, các cô hoặc hàng xóm lại giúp đưa bé về.

Với anh Thắng, chính sự tự nhiên ấy khiến anh càng trân trọng tình cảm của các cô. Không phải một việc được giao thành nhiệm vụ, cũng không phải sự giúp đỡ chỉ diễn ra trong vài ngày đầu, các cô đã duy trì thói quen ấy suốt hơn một năm qua.

Linh Đan năm nay hơn 3 tuổi (Ảnh NVCC)

Người bố yên tâm hơn trên những chuyến xe đường dài

Linh Đan mất mẹ khi mới hơn một tháng tuổi. Từ đó, bé sống cùng bà nội năm nay đã 75 tuổi, còn anh Thắng thường xuyên phải đi làm xa. Bà tuổi cao, không biết đi xe máy nên việc đưa cháu đến trường từng là một trở ngại. Có thời điểm, bà phải nhờ phụ huynh trong xóm chở bé đi học; những hôm ở nhà, anh Thắng tranh thủ đưa con đến lớp trước khi đi làm.

Bởi vậy, sự giúp đỡ của các cô không chỉ giải quyết chuyện đưa đón mỗi ngày mà còn giúp người bố vơi đi nỗi lo khi phải xa con.

Anh Thắng kể, những ngày chạy xe đường dài, anh thường canh cánh trong lòng vì con gái thiếu vắng tình mẹ, lại phải ở nhà với bà nội đã lớn tuổi. Mỗi lần trở về, anh chỉ kịp đưa con đi chơi, ngủ cùng con một đêm rồi lại tiếp tục hành trình mưu sinh.

(Ảnh NVCC)

Mới đây, sau chuyến đi dài ngày trở về, anh nhận ra con gái đã hình thành một thói quen rất đáng yêu: cứ đến giờ đi học là tự giác ra cổng, vui vẻ chờ các cô.

“Từ khi các cô hỗ trợ đưa đón con đi học, tôi yên tâm hơn hẳn khi chạy xe đường dài. Gia đình rất biết ơn sự nhiệt tình của các cô”, anh Thắng chia sẻ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, anh gửi lời chúc đến tất cả thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Một đoạn clip ngắn có thể khiến hàng triệu người xúc động, nhưng với Linh Đan, việc được cô giáo đón đến trường vẫn chỉ là niềm vui quen thuộc mỗi sáng. Còn với người bố thường xuyên phải đi xa, đó là sự an tâm mà anh nhận được từ những người không cùng huyết thống nhưng đã dành cho con gái mình sự quan tâm rất đỗi chân thành.