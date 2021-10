Thứ quả tưởng không ai ăn ở Việt Nam lại được Trung Quốc thu mua ồ ạt, hoá ra là để sản xuất kẹo?

Nói về đồ ăn vặt nội địa Trung thì có vô vàn món độc lạ mà ta chưa được thử. Một trong số đó chính là kẹo cau (hay còn gọi là cau khô tẩm vị). Mới đây, TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân đang thu hoạch cau tươi để bán cho thương lái Trung Quốc làm ra món kẹo này.

Hiếm người biết cau Việt Nam được thu mua để sản xuất kẹo ở Trung Quốc

Ở Việt Nam, cau thường đi đôi với trầu và từ lâu đã là món thường được các cụ già nhâm nhi. Được biết, cau già (có hạt to bên trong) không được thương lái Trung Quốc ưa chuộng cho lắm, nếu có mua thì cũng với giá rất thấp. Thay vào đó, họ thường thu mua ồ ạt loại cau non với giá trung bình có khi lên tới 26k/kg.

Sau khi mua về, người ta thường lựa cau non đủ chất lượng (hạt nhỏ hoặc không có hạt) luộc ở nước sôi, rồi sấy khô đóng vào bao chuyển sang thị trường Trung Quốc làm kẹo. Loại kẹo này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở xứ Trung.

Kẹo cau khá được người Trung ưa chuộng, có tác dụng giữ ấm cơ thể, chống viêm họng vào mùa lạnh

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng Việt xôn xao:

- "Kẹo này ăn nhiều toát mồ hôi hột luôn đó, y như kẹo gừng vậy!"

- "Vào mùa đông bên Trung Quốc khá lạnh nên người ta thường ăn kẹo cau để giữ ấm cơ thể."

- "Chỗ mình họ mua tới 50k/kg này. Trồng tới 25 - 30 cây cau, tính ra cũng được bộn tiền đó!"

- "Nghe bảo kẹo này dùng để nhai hoặc ngậm thôi chứ không nuốt được đâu nhé!"

Trên các chợ mạng, kẹo cau Trung Quốc được bán với giá trung bình từ 35k - 70k (tuỳ loại). Mỗi gói kẹo có trọng lượng tầm 20g, gồm nhiều màu sắc và nhãn hiệu khác nhau.

Loại kẹo này được bán phổ biến trên các chợ mạng với giá từ 35k - 70k

Khác với loại kẹo cau trên, ở Việt Nam, kẹo cau lại là một món khác. Nó là món ăn vặt dân dã gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em xứ Huế. Vì nó trông giống trái cau chẻ làm sáu nên mới đặt tên như vậy. Phần trong của kẹo có màu vàng nhạt được làm từ nước đường đông đặc lại, thể hiện cho nhân cau. Phần ngoài của kẹo có màu trắng, được làm từ hỗn hợp bột gạo và đường như lớp vỏ cau.

Tuy nhiên, bạn không nên nhầm lẫn giữa kẹo cau Trung Quốc và kẹo cau truyền thống ở Huế nhé!

Nguồn: Tổng hợp