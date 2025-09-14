Mùa thu đến, tiết trời hanh khô khiến cơ thể dễ nóng trong, khô họng, da nứt nẻ và phổi chịu nhiều áp lực. Thay vì chỉ trông chờ vào mỹ phẩm hay thuốc bổ, bạn có thể chăm sóc bản thân bằng những thực phẩm bình dị nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Trong đó, quả bầu giàn - loại rau quen thuộc ở bữa cơm Việt - lại chính là "bí quyết" vừa thanh nhiệt, bổ phổi, vừa trẻ hóa làn da.

Bầu chứa hơn 90% là nước, giải nhiệt và dưỡng ẩm tự nhiên

Quả bầu (bottle gourd/lauki) chứa đến 95–92% nước, khiến nó trở thành thực phẩm tuyệt vời để bổ sung độ ẩm cho cơ thể và làn da trong mùa thu hanh khô. Nhiều tài liệu y học dân gian từ Đông y gọi đây là thực phẩm "vị ngọt, tính mát", có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, nhuận phổi, thanh độc hiệu quả.

Bầu hỗ trợ hô hấp và tiêu hóa - "thần dược" cho tạng phổi mùa thu

Bên cạnh đó, thành phần chất xơ và lượng nước cao trong bầu giúp nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón - vấn đề dễ mắc phải khi uống ít nước mùa thu.Ngoài ra, Đông y còn sử dụng bầu nấu lấy nước súc miệng để giảm sưng viêm lợi, trị tụt lợi và giảm nóng trong.

ThS.BS Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) từng chia sẻ: "Quả bầu tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Người bị nóng trong, ho khan, khát nước có thể dùng bầu nấu canh hoặc ép nước uống sẽ giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ phổi và giảm khô rát họng trong mùa thu hanh khô".

Trẻ hóa làn da: Cứu da từ bên trong với hàm lượng vitamin và chống oxy hóa

Bầu chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C và các khoáng chất như kẽm, giúp da duy trì độ đàn hồi, mềm mịn và hạn chế lão hóa. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, tăng sản sinh collagen, giữ cho da căng mịn, bật tông. Kẽm góp phần ổn định kết cấu da và ngăn mụn nhờ khả năng phục hồi tế bào.

Đồng thời, lượng nước và các chất chống viêm, chống oxy hóa trong bầu giúp da được cấp ẩm từ bên trong, giảm viêm da, giảm mụn và tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên.

Tăng miễn dịch, kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết

Vitamin C trong bầu không chỉ tốt cho da mà còn giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng khả năng kháng bệnh trong thời tiết giao mùa. Chất flavonoid chứa trong bầu hỗ trợ giãn mạch, giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thêm nữa, bầu có lượng calo thấp, nhiều nước và chất xơ, thích hợp cho người cần kiểm soát đường huyết hay duy trì cân nặng mùa thu.

Lưu ý khi dùng

Không nên ăn bầu bị đắng vì có nguy cơ ngộ độc do cucurbitacin.

Người tỳ vị hư hàn, dễ lạnh bụng, tiêu chảy nên dùng lượng vừa phải để tránh khó chịu.

Không nên ăn bầu quá nhiều (>3 bữa/tuần) để đảm bảo đa dạng dinh dưỡng.

Nên chọn bầu non vỏ căng bóng, cuống tươi, tránh bầu già nhiều xơ và làm mất độ ngọt.

Các món ăn dễ áp dụng

Canh bầu mát lành: Nấu cùng thịt heo nạc hoặc tôm, hành ngò để nhanh tiêu hoá và giải nhiệt.

Nước bầu ép: Ép lấy nước ép bầu, uống trước ăn sáng mùa thu để làm dịu dạ dày và cấp ẩm.

Luộc: Ăn kèm chút muối ớt loãng, ngon và giữ tối đa dưỡng chất.

