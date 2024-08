Thủ phạm thực sự khiến chuyện tình các cặp sao hot nhất showbiz Hàn "chết yểu"

Trong thời gian qua, showbiz Hàn chứng kiến nhiều cặp đôi "sớm nở chóng tàn", chia tay nhau chỉ sau thời gian ngắn. Những cặp đôi này chính là Hwang Jung Eum - Kim Jong Gyu chia tay sau 2 tuần, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay sau 2 tuần vướng drama tình tay ba ồn ào, Karina (aespa) "đường ai nấy đi" với Lee Jae Wook sau 5 tuần bị Dispatch khui.

Lúc này, nhiều netizen thảo luận về lý do khiến những cặp đôi này sớm chia tay. Trong đó, nhiều người cho rằng việc bị khui khi chuyện tình chớm nở chính là nguyên nhân dẫn đến việc các cặp đôi dễ "toang".

Hwang Jung Eum - Kim Jong Gyu,...

... Han So Hee - Ryu Jun Yeol,...

... Karina - Lee Jae Wook đều chia tay chóng vánh

Với đặc thù của ngành giải trí Hàn Quốc, hẹn hò là chuyện nhạy cảm. Nhiều idol còn bị công ty quản lý cấm hẹn hò. Đối với diễn viên, việc hẹn hò dễ thở hơn nhưng họ vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị fan phản đối, mất hợp đồng quảng cáo, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Ở thời kỳ chớm nở, chuyện tình đẹp nhưng cũng rất mong manh. Tình cảm lúc này của các ngôi sao chưa đủ vững bền để đi qua giông bão. Việc bị khui từ sớm khiến người trong cuộc phải chịu áp lực rất lớn. Mọi hành động của họ đều bị soi mói và liên tưởng đến người mình yêu, bao nỗ lực, tác phẩm bỗng chốc bị lu mờ trước chuyện tình cảm.

Trong trường hợp của Han So Hee - Ryu Jun Yeol, dù Han So Hee đã làm rõ nghi vấn không phải "tiểu tam" nhưng cô vẫn phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Những hành động, phát ngôn bốc đồng khiến hình tượng của Han So Hee sứt mẻ trong mắt công chúng. Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến nay, mỹ nhân này đã mất 3 bản hợp đồng quảng cáo, đồng thời buộc phải rút khỏi phim Deception, dự kiến đóng chung với Ryu Jun Yeol. Những thiệt hại quá lớn được cho là lý do khiến Han So Hee nhanh chóng "bỏ của chạy lấy người".

Han So Hee mất nhiều hợp đồng quảng cáo, bị khán giả quay lưng

Theo TenAsia, nguyên nhân cặp đôi Karina - Lee Jae Wook tan vỡ được cho là đến từ nỗi đau tinh thần do các bình luận ác ý, cùng cảm giác có lỗi với người hâm mộ. Karina đang là nữ thần hàng đầu Kpop thế hệ 4, thành viên trụ cột của aespa trên đường đua hướng tới vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu. Cô là hình mẫu lý tưởng của cả triệu fan nam và fan nữ. Nữ idol còn là thành viên aespa đầu tiên bị khui huyện tình cảm cá nhân, tiên phong "đứng mũi chịu sào" ý kiến của công chúng.

Chính vì vậy khi Karina hẹn hò, nhiều người hâm mộ thất vọng, cho rằng cô đánh mất "tâm sự nghiệp" dù trên thực tế, nữ idol không hề chểnh mảng lúc làm việc. Người hâm mộ quá khích còn gửi xe tải, dọa quay lưng khiến Karina phải viết thư xin lỗi. Fan cũng không tha cho Lee Jae Wook, khi liên tục bới móc và chỉ trích nam diễn viên không xứng với Karina. Ngay trước thềm aespa phát hành full album đầu tay, nữ idol buộc phải đưa ra quyết định chia tay Lee Jae Wook. Như vậy, chuyện tình của họ chỉ "sống sót" được sau 5 tuần bị đưa ra ánh sáng.

Nhiều người cho rằng Dispatch đã quá độc ác khi khui chuyện tình mới chớm nở của nữ idol hot nhất nhì hiện nay, khiến chuyện tình này chết yểu

Nguồn: Kbizoom