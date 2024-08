Go Young Wook sinh năm 1976, từng là thành viên nhóm nhạc Roo'Ra nổi tiếng Hàn Quốc thập niên 1990. Vào năm 2013, bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cưỡng bức 3 cô gái vị thành niên. Sau khi ra tù, y vẫn phải đeo còng điện tử giám sát và chỉ được tháo còng vào năm 2018.

Đến ngày 5/8, Go Young Woo bất ngờ mở kênh YouTube có tên "Go! Young Wook" và đăng tải video đầu tiên dài 3 phút 40 giây cùng cún cưng. "Yêu râu xanh" khét tiếng tranh thủ tâm sự: "Tôi đã sống 1 cuộc đời đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian ở nhà, vì vậy tôi đã bắt đầu làm YouTube để thoát khỏi nhịp sống uể oải. Xin hãy cẩn trọng trong thời tiết nóng nực này". Tính đến 13h40 chiều ngày 6/8, đã có 563 người đăng ký kênh này và video ghi nhận hơn 17.000 lượt xem. Con số này cùng độ nhận diện Go nhận được không khỏi khiến dư luận bất ngờ và phẫn nộ.

Tên yêu râu xanh đáng kinh tởm bậc nhất Kpop mở kênh YouTube...

... và đăng tải video đầu tiên

Y còn tranh thủ "tâm sự mỏng" với khán giả về cuộc sống sau khi ra tù

Ngay lập tức, động thái quay trở lại showbiz của Go Young Wook khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Vì Go Young Wook đã tắt bình luận trên YouTube cá nhân nên cư dân mạng buộc phải bày tỏ sự phẫn nộ thông qua các diễn đàn. Netizen xứ Hàn không tiếc lời mắng nhiếc tên yêu râu xanh khét tiếng của Kpop: "Thật vô liêm sỉ", "Làm sao 1 kẻ tội phạm tình dục có thể tự tin mở kênh YouTube", "Hãy sống lặng lẽ và tự trọng đi", "Đến giờ anh ta vẫn chưa tỉnh táo lại hả"... Đồng thời, netizen phát động phong trào report với hy vọng kênh của Go Young Wook sẽ sớm "bay màu".

Trước đó vào năm 2020, Go Young Wook cũng từng mở tài khoản mạng xã hội Instagram. Cựu ca sĩ này tuyên bố: "Tôi đã mất gần 9 năm sống cô lập và không thể tiếp tục như thế này nữa. Tôi muốn thận trọng bắt đầu giao tiếp với thế giới 1 lần nữa". Tuy nhiên do vấp phải sự phản ứng dữ dội nên y buộc phải đóng tài khoản.

Công chúng Hàn Quốc phẫn nộ trước động thái quay trở lại showbiz của Go Young Wook

Vào năm 2013, vụ tấn công tình dục của của Go Young Wook đã khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Y bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc cưỡng bức 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012. Y bị công khai thông tin cá nhân trong 5 năm và trở thành người nổi tiếng đầu tiên phải đeo còng điện tử giám sát tội phạm tình dục. Go Young Wook thụ án ở nhà tù Anyang và nhà tù Nambu, ra tù vào tháng 7/2015.

Khi ra tù, cựu ca sĩ này đã cúi gập người xin lỗi công chúng: "Tôi đã suy ngẫm rất nhiều trong thời gian bị giam giữ. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối với tư cách nghệ sĩ giải trí". Go Young Wook bị khai trừ khỏi làng giải trí, không còn có thể quay lại hoạt động.

Go Young Wook là nghệ sĩ đầu tiên buộc phải đeo còng điện tử giám sát tội phạm tình dục

Nguồn: Money Today