"Bà Chu, sao chỉ số chức năng gan của bà lại bất thường thế này?".

Tại trung tâm khám sức khỏe, bà Chu (56 tuổi) đứng hình. Bà không uống rượu, không thức khuya, thậm chí rất ít ăn đồ chiên rán, luôn tự nhận mình là "hình mẫu sống lành mạnh". Thế nhưng, sau khi bác sĩ truy vấn kỹ thói quen ăn uống, bà mới nhớ ra một thói quen "tiết kiệm": Mộc nhĩ, nấm tuyết hay lạc (đậu phộng) ở nhà thỉnh thoảng bị ẩm, bà thường "đem phơi khô rồi ăn tiếp"; gạo hay mì có mùi lạ một chút bà cũng không nỡ vứt đi.

Bác sĩ thở dài: "Rất nhiều người làm như bà, nhưng có thể bà đang tiếp xúc với một chất gây ung thư cực mạnh mỗi ngày".

Đây không phải lời hù dọa. "Sát thủ ẩn hình" trong căn bếp mà chúng ta nói đến chính là: Aflatoxin. Nó không đơn giản là chuyện "bẩn một chút không sao", mà là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến ung thư gan.

Aflatoxin: Độc hơn thạch tín, đun sôi cũng không chết!

Nhiều người nghe tên "Aflatoxin" nhưng không để ý, cho rằng "ngửi thấy vẫn ổn là ăn được" hoặc "rửa sạch, nấu chín là hết độc". Hoàn toàn sai lầm! Độc tố này đáng sợ ở 3 điểm: Độc tính mạnh, chịu được nhiệt độ cao và cực kỳ khó phát hiện.

Aflatoxin B1 được WHO xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Độc tính cấp tính của nó được cho là gấp hàng chục lần, thậm chí 68 lần so với thạch tín.

Sau khi vào cơ thể, nó chủ yếu "tấn công" gan, làm tổn thương DNA của tế bào gan. Việc nạp độc tố này liều lượng thấp trong thời gian dài sẽ khiến tế bào gan bị tổn thương và sửa chữa liên tục, tích tụ nguy cơ thành ung thư.

Đặc biệt, độc tố này chịu nhiệt rất tốt. Các phương pháp nấu nướng thông thường như luộc, xào, chiên không thể phá hủy hoàn toàn cấu trúc của nó.

Những "ổ độc" ngay trong nhà mà bạn thường bỏ qua

Aflatoxin không chỉ xuất hiện ở những thực phẩm nhìn rõ mốc xanh mốc đỏ. Nó thường ẩn nấp trong:

Ngũ cốc, lạc, hạt dinh dưỡng, gạo, mì bị bảo quản kém.

Dầu ăn kém chất lượng hoặc để quá lâu.

Thực phẩm khô bị ẩm nhưng được "tái chế" bằng cách phơi nắng.

Thớt gỗ, đũa gỗ bị mốc, nứt nẻ nhưng vẫn dùng đi dùng lại.

Thói quen sai lầm cần bỏ ngay: Chọn những hạt lạc bị mốc hoặc đắng vứt đi rồi ăn phần còn lại; gạo ẩm phơi khô rồi nấu tiếp; dùng đũa thớt đã nổi đốm đen. Những hành động này tưởng là tiết kiệm, nhưng thực tế lại đang "đốt" tiền cho chi phí chữa bệnh sau này.

Khi gan "kêu cứu", dấu hiệu thường không rõ ràng

Tổn thương do Aflatoxin không gây đau đớn ngay lập tức. Các dấu hiệu thường rất mờ nhạt khiến nhiều người chủ quan:

Mệt mỏi kéo dài, ăn không ngon miệng.

Chỉ số men gan (transaminase) tăng cao khi đi khám.

Nếu bạn đã có sẵn bệnh nền như viêm gan B, C, gan nhiễm mỡ hoặc hay uống rượu, tác động của Aflatoxin sẽ giống như "đổ thêm dầu vào lửa", đẩy tốc độ ung thư hóa nhanh hơn.

5 nguyên tắc vàng để "làm sạch" căn bếp và bảo vệ gan

Thay vì lo lắng, hãy hành động thực tế để giảm thiểu rủi ro:

- Mua ít, ăn tươi: Đừng tích trữ quá nhiều gạo, dầu ăn hay các loại hạt. Hãy cố gắng ăn hết trong thời hạn sử dụng, đặc biệt là vào mùa ẩm ướt.

- Bảo quản khô ráo, kín đáo: Sử dụng lọ thủy tinh kín hoặc túi chống ẩm để đựng thực phẩm khô.

- Mạnh tay vứt bỏ: Nếu thấy thực phẩm có mùi lạ, vị đắng hoặc chớm mốc, hãy vứt bỏ cả mẻ. Đừng tiếc rẻ cắt bỏ phần hỏng vì bào tử nấm và độc tố có thể đã lan rộng ra phần nhìn có vẻ "sạch".

- Thay đũa thớt định kỳ: Thớt gỗ và đũa gỗ nếu có vết nứt hoặc đốm đen chứng tỏ môi trường vệ sinh không đạt, cần được thay mới ngay.

- Khám sức khỏe định kỳ: Đặc biệt là những người có bệnh gan mãn tính, viêm gan B, người béo phì hoặc uống rượu lâu năm, cần tầm soát chức năng gan và siêu âm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Lời nhắn nhủ: Không có loại "thần dược" nào có thể trung hòa hoàn toàn Aflatoxin một khi đã ăn vào. Cách bảo vệ gan tốt nhất chính là kiểm soát chặt chẽ những gì chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày từ chính căn bếp của mình!

Nguồn tham khảo: Sohu, Yahoo