Thu nhập cao nhưng chưa một lần được đàn ông theo đuổi, tôi ngỡ ngàng phát hiện một chuyện sốc óc

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập thuộc diện khá cao so với mặt bằng chung, nhà cửa cũng không phải lo lắng quá nhiều. Nếu chỉ xét về điều kiện kinh tế, tôi nghĩ mình hoàn toàn tự chủ. Thế nhưng, chuyện tình cảm lại là một khoảng trống khiến tôi ngày càng mất tự tin, nhất là khi nhìn những người bạn cùng tuổi lần lượt kết hôn, sinh con, còn mình vẫn đi về một mình.

Điều khiến tôi mặc cảm nhất chính là ngoại hình. Tôi không xinh xắn, vóc dáng cũng không nổi bật, gương mặt chỉ ở mức bình thường, thậm chí có những khuyết điểm khiến tôi ngại xuất hiện ở những nơi đông người. Tôi hiểu phụ nữ không nhất thiết phải đẹp mới có hạnh phúc, nhưng thực tế là ngoại hình vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong chuyện hẹn hò. Tôi ít khi được đàn ông chủ động làm quen, càng chưa từng có ai theo đuổi mình một cách nghiêm túc. Những lần tham gia gặp gỡ bạn bè, tôi thường cảm thấy mình khá mờ nhạt giữa những cô gái xinh đẹp, duyên dáng.

Trớ trêu là trước đây tôi lại khá kén chọn. Người thân, bạn bè giới thiệu không ít người nhưng tôi đều tìm ra lý do để từ chối. Người có ngoại hình sáng sủa thì thu nhập thấp hơn tôi, công việc không ổn định. Người có điều kiện kinh tế tốt thì lại thấp bé, khiến tôi lo ngại sau này con cái cũng bị ảnh hưởng chiều cao. Có người tính tình hiền lành, công việc đàng hoàng nhưng tôi vẫn cảm thấy không có cảm xúc, không muốn mất thời gian tìm hiểu.

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Tôi từng nghĩ mình có điều kiện kinh tế, có công việc tốt thì hoàn toàn có quyền lựa chọn một người tương xứng. Tôi không muốn vì sợ ế mà vội vàng lấy đại một người rồi sau này phải hối hận. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra những lựa chọn trước đây dường như đang thu hẹp cơ hội của chính mình. Những người từng được giới thiệu, có khi đã lập gia đình, có khi cũng chẳng còn muốn tìm hiểu tôi nữa.

Bây giờ, tôi thực sự muốn yêu, muốn có một người quan tâm, chia sẻ và cùng mình xây dựng gia đình. Nhưng tôi cũng không muốn vì cô đơn mà đánh đổi những tiêu chuẩn đã đặt ra. Tôi tự hỏi liệu mình có nên hạ thấp yêu cầu, bớt coi trọng thu nhập, ngoại hình để mở lòng với những người bình thường hơn hay không. Hay tôi cứ giữ nguyên quan điểm, bởi bản thân có công việc và thu nhập tốt, chẳng có lý do gì phải vơ bèo gạt tép chỉ để kịp lấy chồng? Tôi không biết mình đang đặt tiêu chuẩn quá cao hay chỉ đang dùng những tiêu chuẩn ấy để che giấu nỗi tự ti về ngoại hình và nỗi sợ không được ai lựa chọn?