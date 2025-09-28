Thu nhập 200 triệu mỗi tháng mà không dư nổi một đồng khiến chồng sốc, vợ "ngã ngửa"

Ở một căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội, vợ chồng Lam Anh từng được bạn bè gọi vui là “gia đình trong mơ”. Cả hai đều làm việc trong lĩnh vực tài chính – công nghệ, mức thu nhập cộng lại mỗi tháng thường vượt 200 triệu. Với con số ấy, nhiều người cho rằng họ phải dư dả, thậm chí tích lũy được tài sản lớn sau vài năm. Nhưng thực tế, cuộc sống của gia đình này lại là một vòng quay chi tiêu không hồi kết, khiến họ không để dành được khoản nào.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng thiếu thốn, nhưng giờ thì thật sự lo lắng. Chồng tôi vừa nhận thông tin công ty sẽ cắt giảm phúc lợi, có khả năng thu nhập giảm 30–40% trong vài tháng tới. Nếu không thay đổi thói quen chi tiêu, gia đình tôi sẽ gặp khó khăn thật sự”, Lam Anh chia sẻ.

Thói quen tiêu pha “xứng tầm thu nhập”

Trước đây, cả hai vợ chồng quan niệm kiếm tiền nhiều thì phải tận hưởng xứng đáng. Con gái 8 tuổi được cho học trường quốc tế với mức học phí gần 30 triệu mỗi tháng, chưa kể các khoản phụ thu cho ngoại khóa, câu lạc bộ và học thêm tiếng Anh.

Gia đình cũng duy trì thói quen đi du lịch nước ngoài 2 lần mỗi năm, mỗi chuyến thường ngốn vài trăm triệu đồng. Ngoài ra, vì xuất thân từ gia đình đông anh em, họ còn thường xuyên giúp đỡ hai bên nội ngoại, từ khoản hỗ trợ tiền nhà cho em chồng đến phụ chi phí chữa bệnh cho bố mẹ.

“Mỗi lần họ hàng gọi, chúng tôi khó lòng từ chối. Thu nhập cao nên ai cũng nghĩ mình dư giả. Nhưng cộng dồn nhiều khoản lại, cuối tháng nhìn vào tài khoản chẳng còn gì”, Lam Anh thở dài.

Ảnh minh họa

Bảng chi tiêu điển hình của vợ chồng Lam Anh khi thu nhập vẫn ổn định ở mức hơn 200 triệu:

Khoản chi Số tiền (triệu đồng/tháng) Ghi chú Học phí trường quốc tế cho con 30 Chưa tính hoạt động ngoại khóa Ăn uống 20 Ăn ngon để tận hưởng cuộc sống và có sức làm việc, thường xuyên đi ăn nhà hàng Du lịch & giải trí 25 Bình quân tháng, cộng dồn các chuyến trong năm Hỗ trợ gia đình, họ hàng 25 Hai bên nội ngoại, anh chị em Mua sắm, làm đẹp, thời trang 15 Riêng Lam Anh chiếm phần lớn Nhà cửa & xe (phí bảo dưỡng, gửi xe, sửa chữa) 15 Căn hộ cao cấp phí dịch vụ cao, mỗi lần đổ xăng ô tô cũng cả triệu bạc, 2 tháng bảo dưỡng xe một lần Giao lưu tiếp khách 20 Do tính chất công việc phải ngoại giao nhiều, mời đối tác, bạn bè Tiết kiệm/đầu tư 0 Không có khoản cố định Tổng 150 Cộng dồn bình quân, chưa kể phát sinh

Với thu nhập 200 triệu, bảng chi này cho thấy 150 triệu là mức cơ bản, nhưng thực tế, tháng nào cũng phát sinh: cưới hỏi, hiếu hỷ, quà biếu, đôi khi lên tới 200 triệu hoặc hơn. Vì vậy, số dư cuối tháng gần như bằng 0.

Nỗi lo khi thu nhập sụt giảm

Theo thông tin mới nhất, chồng Lam Anh – người đóng góp 120 triệu trong tổng thu nhập, có khả năng chỉ còn giữ được 70–80 triệu/tháng. Điều này đồng nghĩa tổng thu nhập gia đình giảm từ 200 triệu xuống khoảng 150 triệu.

“Nếu vẫn tiêu như cũ thì chắc chắn chúng tôi sẽ âm. Lúc đó buộc phải vay mượn, mà tôi thật sự không muốn cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh nợ nần”, Lam Anh nói.

Ảnh minh họa

Cả hai vợ chồng ngồi lại, thống nhất sẽ xây dựng kế hoạch mới. Họ ưu tiên các khoản thiết yếu như học hành, sinh hoạt cơ bản và y tế, đồng thời mạnh tay cắt giảm những chi phí không bắt buộc.

Khoản chi Trước đây (triệu/tháng) Sau cắt giảm (triệu/tháng) Thay đổi Học phí & ngoại khóa cho con 30 20 Chuyển sang chương trình bán quốc tế, giảm hoạt động phụ Sinh hoạt 20 18 Giảm ăn ngoài Du lịch & giải trí 25 10 Hạn chế du lịch nước ngoài, thay bằng nghỉ dưỡng trong nước Hỗ trợ gia đình, họ hàng 25 10 Giữ mức hỗ trợ cần thiết, không vượt quá ngân sách Mua sắm, làm đẹp 15 7 Cắt bỏ thói quen mua sắm hàng hiệu Nhà cửa & xe 15 8 Chỉ bảo dưỡng cần thiết Giao lưu tiếp khách 20 10 Giảm bớt các buổi tụ tập, chọn quán bình dân hơn Tiết kiệm/đầu tư 0 20 Lần đầu tiên đưa tiết kiệm thành khoản bắt buộc Tổng 150 103 Giảm hơn 40 triệu/tháng

Theo kế hoạch mới, với mức thu nhập 150 triệu/tháng (trong trường hợp chồng Lam Anh bị giảm lương), gia đình vẫn còn dư khoảng 40–45 triệu mỗi tháng để tiết kiệm. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi sau nhiều năm sống trong guồng quay “kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, giờ họ mới có ý thức để dành cho tương lai.

“Không ai biết trước được biến cố. Nếu mình cứ chạy theo thói quen hưởng thụ, đến lúc khó khăn thì chẳng còn gì để bấu víu. Tôi nghĩ đây là một bài học để cả nhà tôi biết quý trọng đồng tiền hơn”, Lam Anh tâm sự.

Trong mắt nhiều người, gia đình Lam Anh vẫn là hình mẫu giàu có. Nhưng câu chuyện của họ là minh chứng rõ ràng rằng thu nhập cao không đồng nghĩa với an toàn tài chính, nếu không có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý.