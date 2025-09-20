Thử làm món bánh Trung thu lạnh

Khác với bánh nướng truyền thống, bánh Trung thu lạnh không cần dùng lò nướng mà vẫn giữ được độ dẻo mịn, vị mát lành cùng hương thơm dịu nhẹ.

Thành phần:

Vỏ bánh (cho khoảng 6-10 bánh, cỡ 75g): 75g bột bánh dẻo, 140g đường nước, nước hoa cam, dầu ăn đậu nành.

Nhân bánh: Có nhiều loại khác nhau như đậu xanh, đậu đỏ, thập cẩm trứng muối.

- Lưu ý về tỉ lệ vỏ và nhân: Với bánh nhân trứng muối, khối lượng vỏ thường nhỉnh hơn 15 - 20g so với nhân. Với bánh nhân đậu xanh hoặc đậu đỏ, vỏ chiếm khoảng 2/3 khối lượng nhân, giúp bánh cân đối và giữ được độ mềm mịn.

Cách làm:

Vỏ bánh: Chuẩn bị sẵn phần nước đường đã nấu, cho thêm vài giọt nước hoa cam và một ít dầu ăn đậu nành. Sau đó, từ từ cho bột bánh dẻo vào hỗn hợp nước đường, khuấy đều bằng phới. Lưu ý cho bột từng chút một, khuấy đến khi hỗn hợp bắt đầu đặc và chắc lại rồi mới tiếp tục cho hết phần bột còn lại. Tiếp tục trộn đến khi khối bột mịn, dẻo và không dính tay. Sau đó là pha màu cho vỏ bánh thêm bắt mắt hơn.

Hỗn hợp nước đường, dầu ăn và nước hoa cam

Trộn bột vỏ bánh.

Sơ chế nhân: Đối với nhân đậu xanh, đậu đỏ: nấu chín, xay nhuyễn và trộn thêm với các loại màu tươi từ trái cây, rau, củ…

Đối với nhân thập cẩm: trộn hạt dưa, mứt, hạt sen với ít mạch nha để kết dính.

Trứng muối: hấp hoặc nướng sơ cho săn lại, giảm mùi tanh, dùng nguyên hoặc kết hợp cùng nhân nhuyễn.

Nhân bánh trung thu đã được chuẩn bị sẵn.

Dàn mỏng vỏ bánh.

Trộn màu sắc khác nhau cho vỏ bánh tạo nên sự đa dạng.

Bọc nhân cho vỏ bánh

Tạo hình: Khi chia vỏ và nhân, cần giữ tỉ lệ vỏ bằng 2/3 so với nhân để bánh vừa đẹp mắt vừa có độ cân đối giữa lớp vỏ dẻo và phần nhân ngọt bùi bên trong. Đối với bánh nhân trứng muối, trước hết phải bọc một lớp nhân đậu xanh nhuyễn bao quanh trứng muối. Lớp nhân này không chỉ giúp trung hòa vị mặn đặc trưng của trứng muối mà còn giữ cho trứng không bị lộ ra ngoài, tránh làm nứt vỏ trong quá trình tạo hình. Ngược lại, với các loại nhân đậu xanh, đậu đỏ hay nhân thập cẩm, chỉ cần vo nhân thành viên tròn vừa vặn, sau đó đặt vào giữa vỏ bánh và vo tròn.

Tạo hình cho bánh.

Hoàn thiện: Khi đã hoàn thiện, cho bánh vào khuôn, nhấn từ từ và đều tay để hoa văn hiện rõ mà không làm biến dạng bánh. Lưu ý nên áo 1 lớp bột trong khuôn để lấy bánh khỏi khuôn dễ dàng hơn.

Cách làm bánh Trung thu lạnh. (Video: Như Ý)

Bánh Trung thu lạnh không chỉ là biến tấu sáng tạo từ công thức truyền thống, mà còn mang lại trải nghiệm thanh mát, nhẹ nhàng. Một miếng bánh lạnh thưởng thức cùng chén trà chính là sự giao hòa giữa hiện đại và truyền thống, vừa giữ hồn xưa, vừa mang hơi thở mới mẻ cho mùa trăng đoàn viên.