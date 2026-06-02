Nếu ai đó hỏi "thành viên hoàng gia châu Âu nào vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa không thèm nổi tiếng", câu trả lời gần như chắc chắn là Andrea Casiraghi của Công quốc Monaco. Là cháu ngoại của huyền thoại Grace Kelly, con trai cả của Vương phi Caroline xứ Hanover, người thừa kế thứ tư ngai vàng Monaco này đang yên tĩnh nuôi ba con ở vùng núi Thụy Sĩ, trong khi vợ anh sở hữu khối tài sản ước tính lớn hơn cả Thân vương Albert II. Đây là những điều ít ai biết về chàng hoàng gia lùi bóng tối nhất châu Âu.

Con trai cả của Vương phi Caroline và của một bi kịch

Andrea Albert Pierre Casiraghi sinh ngày 8 tháng 6 năm 1984, là con đầu lòng của Vương phi Caroline xứ Hanover (HRH The Princess of Hanover) - con gái cả của cố Thân vương Rainier III và Vương phi Grace Kelly, đồng thời là chị ruột của Thân vương Albert II đương nhiệm.

Cha anh, Stefano Casiraghi, qua đời trong một vụ tai nạn đua thuyền tốc độ năm 1990, khi Andrea mới vừa tròn 6 tuổi. Mất cha quá sớm theo cách đột ngột và đau đớn như vậy, cậu bé Andrea lớn lên trong một gia đình hoàng gia chưa bao giờ thiếu bi kịch, bà ngoại Grace Kelly mất vì tai nạn xe hơi năm 1982, mẹ sống cả đời dưới ống kính soi xét không ngừng của báo lá cải châu Âu.

Andrea có em gái Charlotte Casiraghi, em trai Pierre Casiraghi, và em gái cùng mẹ khác cha là Vương nữ Alexandra xứ Hanover - con của Vương phi Caroline với người chồng thứ ba, Thân vương Ernst-August của Hanover.

Từng có thể là người kế vị, nếu lịch sử rẽ khác

Hiện tại, Andrea đứng thứ tư trong danh sách kế thừa ngai vàng Monaco, sau cặp song sinh Thân vương Jacques và Vương nữ Gabriella, cùng mẹ anh là Vương phi Caroline. Nhưng ít người biết rằng có một thời, mọi thứ suýt nữa đã khác.

Theo Le Monde, cố Thân vương Rainier III từng cân nhắc để Vương phi Caroline kế thừa ngai vàng nếu điều đó xảy ra, Andrea hôm nay đã là người thừa kế mặc nhiên của Monaco.

Học vấn trải khắp ba châu lục

Andrea theo học tại trường nội trú danh giá Collège Alpin Beau Soleil ở Thụy Sĩ - ngôi trường có học phí mỗi năm tương đương hơn 3 tỷ đồng cùng em trai Pierre. Sau khi tốt nghiệp tú tài quốc tế IB tại Paris năm 2002, anh học tại Đại học McGill ở Montreal (Canada) và Đại học Mỹ tại Paris, lấy bằng đôi về nghệ thuật thị giác và chính trị học quốc tế năm 2006.

Tiếp đó, anh hoàn thành thạc sĩ quan hệ quốc tế tại The New School ở New York, từng thực tập tại đại sứ quán Qatar ở Paris, và học thêm tại trường kinh doanh IE Business School ở Madrid. Một hành trình học thuật trải dài từ Canada, Mỹ, Pháp đến Tây Ban Nha không phải để làm màu, mà bởi gia đình anh tin rằng giáo dục là thứ không thể mua bằng danh hiệu.

Người đàn ông đẹp nhất hoàng gia, theo People

Ngoại hình của Andrea từng khiến ngay cả tạp chí People cũng phải chú ý. Năm 2002, anh được People bình chọn vào danh sách "Những người đẹp nhất thế giới", sánh ngang với nhiều ngôi sao điện ảnh đình đám.

Anh thừa hưởng vẻ quý phái từ bà ngoại Grace Kelly, pha trộn cùng sự phóng khoáng, mạnh mẽ của cha - một vận động viên đua thuyền người Ý. Sự kết hợp đó tạo nên một diện mạo không thể nhầm lẫn trong bất kỳ sự kiện hoàng gia nào anh xuất hiện.

Vợ giàu hơn cả Thân vương Albert II

Năm 2013, Andrea kết hôn với Tatiana Santo Domingo - tiểu thư của một đế chế bia Colombia trị giá hàng tỷ đô. Hai người quen nhau gián tiếp qua em gái Charlotte, người bạn thân của Tatiana từ thời học trường nội trú ở Fontainebleau. Tatiana tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật tại Đại học Mỹ ở London, từng thực tập tại Vanity Fair, và hiện đồng sáng lập thương hiệu thời trang bền vững Muzungu Sisters.

Khối tài sản ước tính của cô được cho là khoảng 1,7 tỷ đô vượt xa tài sản ước tính 1 tỷ đô của Thân vương Albert II. Cặp đôi hiện có ba con: Sacha (12 tuổi), India (10 tuổi), và Maximilian (7 tuổi).

Sống ẩn dật ở Gstaad, nhưng không bao giờ vắng mặt khi Monaco cần

Sau nhiều năm sống ở London, năm 2024 Andrea và Tatiana chuyển gia đình đến một thị trấn nhỏ gần Gstaad - khu nghỉ dưỡng núi cao đẳng cấp bậc nhất Thụy Sĩ, nơi Elton John cũng có chốn dừng chân, và cũng chính là nơi hai người tổ chức đám cưới tôn giáo năm 2014. Cuộc sống ở đó cách xa ống kính báo giới, bình yên giữa thiên nhiên. Nhưng mỗi khi Monaco cần - lễ Quốc khánh, Grand Prix F1, hay Rose Ball từ thiện, Andrea luôn có mặt cùng gia đình, lặng lẽ nhưng đúng lúc.

Anh giữ quân hàm Chuẩn úy trong Đội Kỵ binh Hoàng gia Monaco, bảo trợ Quỹ Bại não hàng năm, và tham gia các hoạt động từ thiện mang di sản của Grace Kelly. Không ồn ào, không cần tiêu đề hoàng gia để tạo dấu ấn, đó có lẽ là điều khiến Andrea Casiraghi trở thành một trong những thành viên hoàng gia đáng ngưỡng mộ nhất châu Âu hiện nay.

*Theo Elle