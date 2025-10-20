Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn bộ lô dược liệu ý dĩ do Phòng chẩn trị Y học cổ truyền của y sĩ Lương Mạnh Tuấn (Tuyên Quang) kinh doanh, vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng và không rõ nguồn gốc.

Dược liệu ý dĩ thường dùng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Ảnh: Internet

Theo Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, lô dược liệu trên không rõ nguồn gốc, không có số lô, hạn dùng, nơi sản xuất; vi phạm chất lượng mức độ 1 do không đạt chỉ tiêu "mô tả" và "định tính" theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam.

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền của y sĩ Lương Mạnh Tuấn phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ dược liệu ý dĩ tại tất cả cơ sở do mình cung cấp; đồng thời báo cáo, cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc sản phẩm cho Cục Quản lý Y Dược cổ truyền và Sở Y tế Tuyên Quang. Việc thu hồi phải hoàn tất trong 30 ngày, kể từ 20-10-2025.

Cục cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, khám chữa bệnh dừng ngay việc buôn bán, sử dụng, biệt trữ dược liệu ý dĩ không đạt chất lượng và hoàn trả sản phẩm cho nhà cung cấp.

Sở Y tế Tuyên Quang có trách nhiệm xử phạt hành chính Phòng chẩn trị Y học cổ truyền của y sĩ Lương Mạnh Tuấn vì kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, đồng thời giám sát việc thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

Theo y học cổ truyền, hạt ý dĩ (còn gọi là bo bo) có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ hô hấp và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, còn được dùng chữa viêm khớp, bồi dưỡng cơ thể. Đây không chỉ là thảo dược quý mà còn là nguồn lương thực giàu dinh dưỡng.