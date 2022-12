Thủ đoạn tinh vi của 2 nghi phạm lưu hành tiền giả mệnh giá cao tại Phú Yên

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án lưu hành tiền giả và trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự một số tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, để có căn cứ xử lý 2 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự.

Hai nghi can là Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) và Trần Văn Duy (SN 1984, trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hai nghi phạm lưu hành tiền giả

Khám xét nơi Hiền, Duy đang lưu trú tại một khách san ở nội thành Tuy Hòa, công an thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay có thể được sử dụng để làm tiền giả.

Bước đầu công an xác định 2 nghi can này đã thực hiện 4 vụ lưu hành tiền giả ở huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Công an cho biết, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là mua hàng hóa có giá trị nhỏ, vào thời điểm chập tối, đưa tiền giả 500.000 đồng và 1 tờ mệnh giá nhỏ, lấy lý do để trả lại tiền cho chẵn. Loại tiền giả này chưa làm giả được các yếu tố bảo an như nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm và mực không màu phát quang.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, vài tuần gần đây, một số đối tượng chạy xe máy đến các cửa hàng tại TP. Tuy Hòa để mua hàng. Những kẻ này dùng tờ tiền thật 20.000 đồng đè lên tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng khi mua hàng hóa trên dưới 100.000 đồng, rồi đề nghị người bán trả lại tiền thừa.

Lần theo những căn cứ trên, chập tối 11/12, công an phát hiện thanh niên đi xe Vespa có nhiều nghi vấn nên đã bám sát.

Tại quán cà phê ở phường 5, TP.Tuy Hòa, nghi can vào mua ly cà phê giá 35.000 đồng, nhưng đưa chủ quán 2 tờ tiền, 1 tờ mệnh giá 500.000 và 1 tờ mệnh giá 5.000 đồng, yêu cầu trả lại 470.000 đồng cho chẵn. Nghi can lên xe đi thì chủ quán nhận thấy tờ tiền 500.000 đồng có vẻ là giả, truy hô. Công an ngay lập tức bắt giữ nghi can.

Đối tượng lưu hành tiền giả tại một cửa hàng ở Tuy Hòa (Phú Yên). (Ảnh: Trích xuất từ camera).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra, mở rộng vụ án. Người dân có thông tin liên quan cung cấp qua số điện thoại: 069.4362.507 hoặc 098.321.2629./.