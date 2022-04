Phá đường dây tiêu thụ, tàng trữ tiền giả rất lớn tại Bến Tre

Ngày 11/4, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trần Ngọc Hoàng (SN 1988), Trần Văn Hên (SN 1971), Trần Vũ Khanh (SN 1990) - cùng ngụ tỉnh Bình Dương - và Huỳnh Văn Đực (SN 1948), ngụ tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, tháng 2/2022, Đực đến huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tiêu thụ tiền giả nên bị phát hiện. Khám xét khẩn cấp người, phương tiện của Đực và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là tiền Việt Nam làm giả và tiền nhiều nước như Mỹ, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… Tổng số tiền Việt Nam làm giả được thu giữ là hơn 1 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bến Tre xác định Hoàng là kẻ đã tổ chức sản xuất, in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác. Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các tỉnh khác bắt giữ Hoàng, Hên và Khanh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng này, công an thu giữ thêm 280 triệu đồng tiền Việt Nam giả có mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tiền Campuchia (nghi giả) và phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để in tiền giả.