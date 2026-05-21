Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, bằng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh cùng Công an xã Đức Hoà và các đơn vị liên quan đã đồng loạt khám xét trụ sở chính Công ty chuyên sản xuất phân bón trong Cụm Công nghiệp L.H. (thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) và 5 địa điểm tập kết, tiêu thụ, trung chuyển hàng hóa là phân bón giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trên địa bàn tỉnh và TP.HCM.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bên trong kho hàng chưa hàng nghìn bao phân bón giả

Tại đây, Công an bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất phân bón giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu đã được Nhà nước bảo hộ; tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO” (nhãn hiệu phân bón này được Công ty TNHH BACONCO, địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM đăng ký bảo hộ), tổng giá trị tang vật ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Công an thu giữ, niêm phong nhiều trang thiết bị, tem, nhãn, máy móc, công cụ, phương tiện và hồ sơ, sổ sách có liên quan hành vi phạm tội.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng hoạt động “núp bóng doanh nghiệp” để thực hiện hành vi phạm tội; phạm vi hoạt động liên tỉnh, thành phố, nhiều đối tượng tham gia, có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, canh tác nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân và tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.