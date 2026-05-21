Trưa 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM thông tin phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật liên quan tội phạm công nghệ cao .

Công an phát hiện 85 người Trung Quốc trong khách sạn ở phường Thuận Giao.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và làm trong sạch địa bàn. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp công an các địa phương tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm có nhiều người nước ngoài cư trú.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 85 người Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú và lắp đặt nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động nghi vấn phi pháp.

Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo theo quy định.

Bước đầu, công an xác định hai người cầm đầu là H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc). Các đối tượng khai đã thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để bố trí nơi ở và đặt máy móc cho cả nhóm.

Theo lời khai, trước khi sang Việt Nam, H.G. từng làm quản lý “ký túc xá” cho một công ty hoạt động tại Campuchia. Gần đây, người này được phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc tại TP.HCM.

Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G. nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ thuê khách sạn, đón các thành viên khác, tập kết và lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, nhóm này bị phát hiện trước khi kịp hoạt động.

Toàn bộ máy móc được đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng.

Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ và thuyền nhỏ. Một số khác được đưa từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe máy qua các đường ngang, lối mở khu vực biên giới.

Các đối tượng khai sau khi nhập cảnh đã bị người quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn tại TP.HCM.