Ngày 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị phối hợp với Công an các địa phương vừa phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú trong khách sạn để lừa đảo.

Trước đó, bằng nghiệp vụ ngày 20/5, 2 đơn vị trên đã đột kích bất ngờ vào khách sạn Bảo Ly ở khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, TP.HCM). Tại đây, công an phát hiện có 85 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (có 17 người nhập cảnh trái phép).

Ngoài ra, tại các phòng của khách sạn có nhiều máy móc, trang thiết bị như: máy vi tính, máy tính bảng và điện thoại…

Nhóm này khai đang lắp đặt hệ thống máy móc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua điều tra, Công an xác định 2 người cầm đầu là cặp vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998). Các đối tượng khai nhận thuê khách sạn Bảo Ly với giá 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú và đặt máy móc cho cả băng nhóm.

H.G. khai trước khi qua Việt Nam, từng làm “quản lý ký túc xá” cho một công ty hoạt động tương tự tại Campuchia. Thời gian gần đây, H.G. được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức “ký túc xá” và đặt máy móc tại TP.HCM.

Hai vợ chồng H.G và Q.M mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 5/2026. Toàn bộ máy móc được đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Nhiệm vụ của H.G. là thuê khách sạn Bảo Ly, đón các đối tượng khác, tập kết và lắp đặt máy móc nhưng chưa kịp hoạt động thì bị phát hiện.

Hàng trăm bộ máy tính bị công an thu giữ

Bước đầu, cơ quan chức năng thống kê số lượng máy móc gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng các đối tượng trên chuẩn bị đưa vào sử dụng lên tới 400 cái.

Nhóm này phần lớn các đối tượng này từ Quảng Châu, Quảng Tây – Trung Quốc vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ, một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy, không qua cửa khẩu mà sử dụng các đường ngang, lối tắt khu vực biên giới.

Các đối tượng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh, đã bị "người quản lý" thu hết hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly.

Cũng trong thời gian này, Phòng PA08 phát hiện sự lưu trú bất thường ở 1 khách sạn tại phường Chợ Lớn nên kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện có 30 người mang quốc tịch Philippines. Nhóm này khai đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số từ Malaysia qua. Nhóm này được đưa sang TP.HCM bởi 5 người Đài Loan (Trung Quốc). 5 người người Đài Loan khai nhận đã từng hoạt động trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 20/5, Phòng PA08 cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ L6-35.09 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú.

Trong căn hộ có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng gồm: Yu Jinshu (SN 1982), Li Sihong (SN 1995), Zhao Fudong (SN 2006), Wang Kai (SN 2000), Fan Zuing (SN 1995), Chen Yuecong (SN 1988), Xie Cijin (SN 2002), Wang Lin (SN 1996), Zhou Yingzong (SN 1996), Wang Chao (SN 1998), Weng Yinming (SN 2003).

Theo Phòng PA08, vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM chủ yếu là nhập cảnh trái phép; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc; cố ý gây thương tích; bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; quá hạn tạm trú...

Gần đây, do Campuchia đang truy quét gắt gao các băng nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia nên không loại trừ khả năng các đối tượng chọn Việt Nam mà cụ thể là TP.HCM làm điểm đến để tiếp tục tổ chức hoạt động tội phạm.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo chủ các cơ sở lưu trú cần thực hiện đầy đủ việc khai báo cư trú theo quy định; người dân khi phát hiện người lạ mặt, có dấu hiệu bất thường tại nơi mình cứ trú cần nhanh chóng báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn.