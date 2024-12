Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Mặc dù, cơ quan công an đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo để người dân cảnh giác, kịp thời nhận diện và phòng tránh không để sập bẫy lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, lại nảy sinh lòng tham- không ít người vẫn tham gia vào các đường dây kinh doanh tiền ảo. Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện Công ty Triệu nụ cười (trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán tiền ảo; kịp thời ngăn chặn, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Cổ phần "Triệu nụ cười"

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố hà Nội phát hiện Công ty Triệu nụ cười dự định chuẩn bị tổ chức Hội nghị với 300 khách hàng tại thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 24/12/2024. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để đối tượng tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập, làm việc với Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và 7 người khác có liên quan. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc để điều tra về hành vi lừa đảo kinh doanh đồng tiền lượng tử QFS.

Quá trình khám xét, cơ quan an ninh đã tiến hành niêm phong, thu giữ nhiều đồ đạc, tài liệu, máy tính tại các phòng làm việc của công ty Triệu Nụ Cười. Quá trình điều tra ban đầu xác định, thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của đối tượng cầm đầu là khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan trong vụ án. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh ... Công an thành phố Hà Nội, đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố; phối hợp hiệp đồng giữa nhiều đơn vị, qua đó ngăn chặn kịp thời ..tổ chức lừa đảo, chưa dẫn đến việc đổ vỡ hệ thống.

Theo cơ quan điều tra, lãnh đạo Công ty đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp. Để từ đây, màn giăng bẫy bắt đầu bằng cách rao bán đồng tiền ảo QFS - bằng một từ khác, mà được các đối tượng gọi là "trợ duyên". Dưới đây là một số tư liệu về hoạt động của công ty này mà nhóm phóng viên Chuyển động 24h đã thâm nhập tìm hiểu cách đây hơn 1 tháng.

Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức huy động vốn kinh doanh tiền ảo

Một buổi chia sẻ trên ứng dụng Zoom về đồng tiền lượng tử có tên gọi là QFS. Lần lượt các thành viên lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Triệu Nụ Cười đều ra sức quảng bá đồng tiền này.

Để tạo lòng tin, phía công ty đưa ra quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, kho báu của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua… Thậm chí, Chủ tịch Tập đoàn đã và đang là người được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh".

Theo quảng cáo, nếu sở hữu đồng tiền QFS thì các cá nhân, doanh nghiệp sẽ được tham gia vào hệ sinh thái của tập đoàn. Khi đó sẽ được hỗ trợ vốn để làm ăn, phát triển mà không phải thế chấp hay trả lãi suất. Thậm chí, viễn cảnh tỷ phú đô la khi giá trị đồng QFS sẽ tăng giá sau này cũng được lãnh đạo tập đoàn vẽ ra trước mắt người nghe.

Thế nhưng, nếu muốn tận hưởng sự giàu có đó thì trước hết, ai tham gia cũng phải bỏ tiền mua, với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Người đàn ông này quê ở Yên Bái, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào việc trồng rừng. Vì tin tưởng vào viễn cảnh do công ty vẽ ra nên đã bỏ 39 triệu đồng để sở hữu 1 đồng QFS của công ty Triệu Nụ Cười nhưng chờ mãi vẫn chỉ là con số không.

Bằng những lời hứa hẹn như vậy, đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS. Theo cơ quan công an, loại tiền lượng tử QFS mà nhóm đối tượng nêu ra là hoàn toàn không có thật và pháp luật Việt Nam không công nhận.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân đối tượng cầm đầu cũng không có tiền, nên toàn bộ thông tin đưa ra với người dân chỉ là gian dối với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền. Việc thuê nhà và trụ sở công ty ở các vị trí đẹp, trong các khu biệt thự… chỉ là thủ đoạn đánh bóng thương hiệu, từ số tiền lừa đảo bán tiền ảo mà có.

Hiện tại, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang đưa ra thông báo và yêu cầu ai là bị hại trong vụ án cần sớm liên hệ với cơ quan này để được giải quyết theo đúng như trình tự, quy định pháp luật… đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cũng qua vụ án này, một lần nữa, Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, cần tìm hiểu kỹ, xác thực thông tin; không nên tin vào những lời mời gọi, quảng bá vô căn cứ để rồi đưa tiền thật nhận tiền ảo và mất trắng.