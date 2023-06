Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sốc nhiệt sớm hơn những năm trước gần hai tuần. Dự báo trong hai ngày tiếp theo, mức nhiệt cao nhất từ 40oC đến 41oC sẽ bao trùm ở các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung nước này.

(Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan dự báo thời tiết, vào lúc 14h30 ngày 22/6, trạm thời tiết ở phía Nam thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40,7oC, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40oC kể từ năm 2014. Nhiệt độ từ 40,7 oC trở lên bao trùm nhiều địa phương ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông. Đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ trên mặt đường ở nhiều nơi đã vượt mức 50oC vào lúc nắng nóng cực đỉnh.

Tuần trước, các địa phương phía Bắc và miền Đông Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông cũng chịu đợt nắng nóng dữ dội. Các đợt nóng này đã khiến chính quyền địa phương phải tăng nỗ lực bảo vệ mùa màng, đảm bảo an toàn cho du khách trong đợt nghỉ Tết Đoan Ngọ và dừng các hoạt động ngoài trời vào thời gian nóng nhất trong ngày.

Người dân đi bộ trong nắng nóng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/ 6. (Ảnh: Reuters)

Ở thành phố Thiên Tân, nhu cầu dùng máy lạnh tăng mạnh đã đẩy phụ tải điện có ngày cao hơn 23% so với cùng kỳ.

Thành phố Bắc Kinh với 25 triệu dân đã một lần nữa phát cảnh báo da cam về nhiệt độ, tức chỉ cách mức cao nhất một bậc từ ngày 22 đến 24/6.

Cảnh báo màu cam được đưa ra khi nhiệt độ tối đa vượt 40oC trong một ngày hoặc nhiệt độ tối đa duy trì trên 37oC trong hai ngày liên tiếp.

Đường phố khá vắng vẻ vì trời quá nóng. Theo dự báo thời tiết, nền nhiệt cao nhất tại Bắc Kinh lên tới 40 - 41oC vào giữa trưa, kéo dài đến 15h - 16h trong những ngày nắng nóng này.