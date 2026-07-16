Mẹ đơn thân cưới nam diễn viên phim giờ vàng nổi tiếng kém 6 tuổi: "Em không sợ chồng có bồ"

Mới đây, MC Bạch Lan Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Huỳnh Anh trên trang cá nhân. Nữ MC đăng bức ảnh hôn chồng kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Nhớ người yêu quá!". Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và lời khen dành cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi.

Bên cạnh những bình luận chúc phúc, một số ý kiến vẫn để lại lời lẽ kém duyên. Khi một tài khoản hỏi: "Sợ chồng có bồ hay sao dạo này chăm đánh dấu chủ quyền vậy em?", Bạch Lan Phương không né tránh mà đáp trả thẳng thắn: "Dạ, em không sợ chồng có bồ, mà em up lên để xem ai xấu tính như chị là em block cho lẹ đó chị".

Màn đối đáp của nữ MC nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng, nhiều người cho rằng cô phản ứng văn minh, nhưng không kém phần sắc sảo trước những bình luận thiếu thiện chí.

Đây không phải lần đầu Bạch Lan Phương lên tiếng trước những lời công kích trên mạng xã hội. Trong nhiều năm qua, kể từ khi công khai hẹn hò với diễn viên Huỳnh Anh, nữ MC thường xuyên đối mặt với những bình luận xoáy vào khoảng cách tuổi tác, ngoại hình hay cho rằng cô "không xứng" với nam diễn viên.

Thay vì im lặng, Bạch Lan Phương nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu giá trị của mối quan hệ, đồng thời khẳng định cô không để những lời phán xét ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim giờ vàng như Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Lỡ hẹn với ngày xanh, Cách em 1 milimet... Trong khi đó, Bạch Lan Phương từng là MC của VTV, được đánh giá cao bởi lối dẫn chương trình duyên dáng và phong thái chuyên nghiệp.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2020. Khi ấy, Bạch Lan Phương đã có một con gái riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dù khoảng cách tuổi tác và những định kiến từ dư luận từng khiến chuyện tình của họ vấp phải không ít tranh cãi, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau. Đầu năm 2021, Huỳnh Anh bất ngờ cầu hôn bạn gái trong không gian ấm cúng tại nhà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ.

Sau hơn bốn năm gắn bó, tháng 4/2024, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương chính thức đăng ký kết hôn. Nữ MC từng chia sẻ rằng tình yêu của họ là tình yêu của những người từng trải, không quá ồn ào nhưng đủ bao dung, bền bỉ và thấu hiểu. Cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau chăm sóc gia đình và đồng hành trong công việc.